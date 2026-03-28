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Conflicto en Oriente Medio

Irán, un mes bajo fuego: EEUU impulsa un acuerdo mientras la guerra se intensifica y la paz sigue lejana

Los detalles El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron una gran ofensiva contra territorio iraní, dando inicio a un conflicto que, lejos de ser una operación rápida, ha derivado en una crisis a nivel mundial.

Un mes de la guerra de Irán.
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Este sábado se cumple un mes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, dando inicio a un conflicto que, lejos de ser una operación rápida, ha derivado en una crisis de gran alcance con impacto a nivel mundial, miles de muertos e innumerables daños en infraestructuras.

Lo que en un principio fue planteado como una intervención limitada en el tiempo se ha transformado en una guerra prolongada, marcada por la intensificación de los ataques, la incertidumbre diplomática y un impacto global creciente.

Desde el inicio de este fuerte conflicto, la violencia no ha dejado de aumentar ya que los bombardeos sobre infraestructuras estratégicas, ataques contra mandos militares y enfrentamientos indirectos en distintos puntos de Oriente Próximo han elevado tanto el número de víctimas como el de desplazados.

Entre los fallecidos se encuentran diferentes altos cargos iraníes, como su líder supremo, Ali Jamenei, y todo tipo de zonas atacadas como instalaciones vinculadas al programa nuclear del país.

Además, la guerra ha traspasado fronteras: un reciente bombardeo contra una base en Arabia Saudí dejó varios soldados estadounidenses heridos, dejando clara la extensión regional del conflicto. Asimismo, diferentes zonas del Líbano han sido gravemente atacadas.

En cuanto a la economía, la guerra ha tenido consecuencias inmediatas que se ha notado en los bolsillos de ciudadanos de todo el mundo. La tensión en el famoso estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial, ha generado inestabilidad en los mercados y un gran cambio en el precio del petróleo.

Una solución diplomática, pero más soldados desplegados

Ante la tensión por el bloqueo del estrecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, que inicialmente defendía una operación rápida y contundente, ha comenzado a abrir la puerta a una solución diplomática.

En las últimas semanas, su administración ha planteado mantener conversaciones con Teherán con la mediación de países como Pakistán, Omán o Turquía. Sobre la mesa se encuentra una propuesta que incluiría el levantamiento de sanciones a cambio de limitaciones en el programa nuclear y el arsenal de misiles iraní.

Sin embargo, las negociaciones están lejos de consolidarse y es que Irán ha negado en varias ocasiones la existencia de contactos directos y ha rechazado las condiciones iniciales, calificándolas de inasumibles.

Por su parte, Teherán exige, entre otros, el cese total de los ataques, garantías de no repetición del conflicto, compensaciones por los daños sufridos y el reconocimiento de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras, Israel y Benjamin Netanyahu mantiene una postura firme en favor de continuar la ofensiva. Las autoridades israelíes han dejado claro que no reducirán la intensidad de los ataques y que, por el contrario, están dispuestas a ampliarlos.

A pesar de los intentos de negociación, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región, lo que alimenta las sospechas de Irán y dificulta cualquier avance significativo en el diálogo.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señalaba este viernes que la operación militar en Irán terminará en "cuestión de semanas", sin embargo, hasta ahora el balance es el de un conflicto abierto, con diferentes frentes y sin una solución inmediata a la vista, así como una paz por ahora lejana.

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