Nacho Cano exige a la presidenta de México que pida perdón a Ayuso

¿Qué ha dicho? "Pídale perdón a la señora Ayuso, porque nosotros nunca en España hemos tratado a un presidente mexicano así de mal", ha reclamado el compositor a Claudia Sheinbaum.

Nacho Cano ha instado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a disculparse con Isabel Díaz Ayuso tras su polémico viaje al país. Cano afirmó que en España nunca se ha tratado mal a un presidente mexicano y pidió respeto hacia Ayuso. Esta declaración se produjo durante la inauguración del Instituto del Mestizaje en Medellín, Badajoz, con la presencia de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. José Manuel García-Margallo, en laSexta Xplica, opinó que el tema se ha tergiversado y comparó la evangelización española en América con otras colonizaciones, destacando el mestizaje como un legado español en México.

Nacho Cano ha exigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pida perdón a Isabel Díaz Ayuso tras el polémico viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid al país. "A usted, señora Sheinbaum, que yo la respeto y nunca me he dirigido malamente contra usted, por favor, pídale perdón a la señora Ayuso, porque nosotros nunca en España hemos tratado a un presidente mexicano así de mal", ha expresado el compositor y productor musical desde Medellín, Badajoz.

Cano ha hecho esta petición a la presidenta de México durante la inauguración del nuevo Instituto del Mestizaje, un acto al que también ha acudido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Tras escuchar al productor musical, José Manuel García-Margallo ha expresado en laSexta Xplica que él considera que "se ha tergiversado enormemente todo este tema". "Aquí hay que hablar con fundamento y hay que comparar lo que fue la evangelización de América por los españoles con las otras colonizaciones y efectivamente en las otras no ha habido mestizaje nunca", ha señalado el político del PP, a lo que ha añadido: "Compárese lo que hicieron los británicos en las 13 colonias, con las leyes que fueron apartando a los indios que están en reserva, con la mayoría de la población hispanoamericana que es mestiza".

Así, el exministro de Asuntos Exteriores ha subrayado que "el primer mestizo y mexicano, según dice Enrique Krauze, fue el hijo de Hernán Cortés y de Malinche, Martín Cortés". "México es una creación de España y el mestizaje fue indudable", ha defendido.

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