Caos en los aeropuertos, espacio aéreo cerrado... ¿qué pasa con los viajes tras el ataque de EEUU a Irán?

La guerra desatada en la región ha obligado a los países de la zona a cerrar sus espacios aéreos. Esto afecta no sólo a los vuelos con destino u origen en ellos, sino también a los que hacen escala en rutas más largas.

En enero, Donald Trump anunciaba poco después del Año Nuevo un ataque contra Venezuela que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, a los que busca juzgar por narcoterrorismo en Estados Unidos. Ahora, menos de dos meses después, ha cambiado la dirección de su mirada hacia Oriente Próximo: el fin de semana, lanzó un ataque contra Irán, poco después de que Teherán entregara a Washington una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear. Después de dejar claro Trump que no estaba contento con cómo iban avanzando las negociaciones, llegó el ataque... la 'operación Furia Épica', por tierra, mar y aire, de la mano de la Inteligencia israelí, acabó con la muerte del ayatolá Jamenei, pero la guerra continúa.

Irán no se ha quedado de brazos cruzados, y el conflicto ha llegado a muchos otros países de la región: los misiles han sobrevolado hacia Israel, Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, provocando el caos en la región. Y como era de esperar, llegó el cierre (o al menos la limitación del uso) del espacio aéreo de la zona, dejando a cientos de españoles atrapados en estos países, donde se encontraban de vacaciones o residiendo. El rey emérito, de hecho, ha sido trasladado a un hotel en Abu Dabi para preservar su seguridad, dado que vive en una zona "de conflicto, muy inestable y peligrosa", según han indicado fuentes del entorno de Juan Carlos a la revista ¡HOLA!.

Aunque son muchos los españoles (y nacionales de otros países) que se encuentran en la región, el testimonio de una creadora de contenido, exconcursante de MasterChef, ha sido el más escuchado y también el más polémico: con una crítica directa al Gobierno, Ofelia Hentschel animó a los españoles a dejar de pagar impuestos porque "no valen para nada", señalando al Ejecutivo como responsable de su aislamiento en Dubái y culpando a la Embajada de no sacarla de allí para que regresara a España. Los nervios se apoderaron de ella, como lo han hecho de muchos otros turistas, por lo que es importante mantenerse informado para saber cómo actuar.

¿Hay vuelos para regresar a los países de origen?

El caos aéreo provocado por la guerra en Irán ha dejado intransitados e intransitables muchos aeropuertos de la región, entre los que se encuentran importantes aeropuertos internacionales a los que acuden no sólo los turistas que visitan la zona, sino que hacen escala en rutas hacia destinos más alejados, especialmente hacia el sureste asiático. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que utilicen los "vuelos comerciales disponibles" para salir de la región, pero lo cierto es que la mayor parte de las aerolíneas tienen un número muy limitado de vuelos, tanto de salida como de llegada.

Espacio aéreo, sin aviones, sobre Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes...

La compañía Emirates suspendió todos sus vuelos tras el ataque, y aunque ha reanudado algunos desde el lunes por la noche, todavía es un número muy limitado. "Estamos ubicando a los clientes con reservas anticipadas de manera prioritaria, mientras que aquellos que hayan sido reprogramados para viajar en estos vuelos limitados serán contactados directamente por la aerolínea", han explicado. Eso sí, insisten en no acudir al aeropuerto si no han sido notificados por la compañía, ya que la mayor parte de los vuelos permanecerán "suspendidos" hasta nuevo aviso.

Desde Etihad, por su parte, continúan todos los vuelos comerciales hacia y desde Abu Dabi suspendidos hasta el miércoles 4 de marzo, aunque están funcionando algunos vuelos "de reposicionamiento, carga y repatriación", en coordinación con las autoridades locales y "sujetos a estrictas aprobaciones operativas y de seguridad".

Qatar Airways, por su parte, mantiene suspendidas todas las operaciones de vuelo, aunque se prevé que se anuncie la "reapertura segura del espacio catarí" próximamente, si bien hasta el miércoles a las 9:00h (7:00h, hora peninsular española) no habrá más información al respecto. En cualquier caso, todas las aerolíneas han pedido encarecidamente a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos si no tienen confirmación de vuelo.