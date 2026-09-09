Irán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz

Vista del estrecho de Ormuz desde Musandam (Omán) el 6 de septiembre de 2026

El contexto Estos ataques de la república islámica son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes horas antes.

La Guardia Revolucionaria iraní atacó dos buques de guerra estadounidenses y bases en Jordania en respuesta a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes. Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, se atacó la base Al Azraq en Jordania y dos destructores estadounidenses con misiles de crucero. Además, se informó de un ataque a una decena de buques en el estrecho de Ormuz y ocho petroleros en el Golfo Pérsico. El Ejército jordano interceptó dieciocho misiles iraníes. Como represalia, el Comando Central de EE.UU. destruyó cinco embarcaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria. Irán también amenazó a petroleros de Kuwait y Baréin.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes.

Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) -recogido en la agencia iraní Tasnim-, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.

Más tarde, la CGRI indicó -en otro comunicado- que también atacó esta noche una decena de buques que intentaban atravesar "una zona prohibida" del estrecho de Ormuz con el apoyo de Estados Unidos y a ocho petroleros en aguas del Golfo Pérsico.

"El estrecho de Ormuz se encuentra bajo la fuerte y eficaz vigilancia y gestión de la fuerza naval de la CGRI", señala la nota informativa, recogida por la agencia IRNA.

Por su parte, el Ejército jordano aseguró haber destruido dieciocho misiles iraníes que se dirigían contra su país, mientras que dos más cayeron en "zonas despobladas".

Estos ataques de la república islámica son una represalia contra los bombardeos estadounidenses sobre petroleros iraníes horas antes.

El Comando Central del ejército de EEUU aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, a la CGRI como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La CGRI amenazó también a los petroleros de Kuwait y Baréin, al asegurar que serían "blanco de ataques".

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