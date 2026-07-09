Irán advierte a EEUU tras los últimos ataques: "Que quede claro, si golpeas, te devolverán el golpe"

Irán despide al difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante su entierro en Mashhad, Irán

El contexto Las fuerzas estadounidenses han atacado cerca de 90 objetivos militares iraníes en la madrugada de este jueves. Esos ataques causaron la muerte a tres personas en la ciudad de Ahvaz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Estados Unidos que responderá a cada ataque recibido, subrayando que el tránsito por el estrecho de Ormuz depende de acuerdos con Teherán, no de amenazas. Esto ocurre tras ataques de Estados Unidos contra 90 objetivos militares iraníes, incluyendo sistemas de defensa y depósitos de misiles, que dejaron tres muertos en Ahvaz. Washington justifica las acciones por violaciones al alto el fuego y busca asegurar la navegación en Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, calificando la ofensiva como una violación del acuerdo de alto el fuego.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves a Estados Unidos que le devolverá cada golpe que reciba y aseguró que el tránsito por el estrecho de Ormuz depende de un acuerdo con Teherán.

"Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe", dijo en X el político tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní. "No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes', no con amenazas estadounidenses", añadió el ex guardia revolucionario.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní.

Esos ataques causaron la muerte a tres personas en la ciudad de Ahvaz, dijo a la agencia estatal IRNA Valiollah Hayati, subdirector de seguridad y aplicación de la ley de la gobernación de la provincia de Juzestán, en el suroeste del país.

El mando militar estadounidense aseguró que esas operaciones buscaban imponer "costos significativos" a Irán por, según Washington, violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair and at Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

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