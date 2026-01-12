Invertir en Groenlandia, sancionar económicamente a EEUU o enviar tropas: así estudia la UE cómo frenar a Trump

Los detalles Europa está tratando de encontrar la manera de frenar a Trump sin meterse en un lío. La diplomacia, la OTAN y la inversión en Groenlandia podrían ser claves para proteger la isla y mantener la paz en el Ártico.

La Unión Europea está en una situación complicada. Donald Trump no oculta sus ambiciones sobre Groenlandia y los líderes europeos se sienten cada vez más acorralados. Como resumía la ministra danesa: "Estamos en una encrucijada".

El estadounidense se cree imparable y, de momento, parece jugar a su antojo. Sus declaraciones sobre la isla, su propuesta de pagar hasta 100.000 dólares a cada groenlandés para que se una a EEUU, y sus bromas sobre la defensa local —"¿Sabes cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros"—, han encendido todas las alarmas en Europa.

¿Qué puede hacer la Unión Europea?

Los líderes europeos ya barajan varias opciones:

Sanciones económicas a Estados Unidos : una primera vía sería responder con medidas económicas, imponiendo grandes sanciones monetarias. Aunque en la práctica, confiesan, no es fácil.

: una primera vía sería responder con medidas económicas, imponiendo grandes sanciones monetarias. Aunque en la práctica, confiesan, no es fácil. Invertir en Groenlandia : otra estrategia sería replicar la táctica de Trump, pero a su manera: ofrecer inversiones y desarrollo para que los groenlandeses no caigan en la tentación de unirse a EEUU.

: otra estrategia sería replicar la táctica de Trump, pero a su manera: Despliegue militar: el último recurso, y más extremo, sería enviar tropas. Reino Unido, Alemania y Francia ya lo están estudiando, y Suecia no descarta enviar soldados. Todo esto mientras la diplomacia intenta contener la tensión.

La OTAN alerta sobre Rusia y China

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que la Alianza está trabajando en la defensa de Groenlandia y del Ártico ante una posible mayor actividad de Rusia y China. Rutte insistió en que la prioridad es la seguridad del Ártico, un territorio clave de la OTAN, y evitó entrar en las amenazas de Trump: "Mi única preocupación es cómo mantenernos seguros frente a Rusia y cualquier otro adversario. China, Corea del Norte… todos están desarrollando rápidamente sus fuerzas".

Rutte destacó que de los ocho países árticos, siete son miembros de la OTAN, incluidos EEUU y Canadá, mientras que China se ha convertido prácticamente en un actor ártico por su creciente presencia en la región.

También defendió la postura de Trump dentro de la OTAN: sus exigencias de gasto han empujado a Europa a invertir más en defensa, logrando acuerdos importantes como el de La Haya, que fija un 5% del gasto en defensa para infraestructura crítica y otros gastos estratégicos.

En Europa saben que, si la diplomacia falla, ningún bando descarta la fuerza. Por ahora, todo se está jugando en el terreno de las sanciones, las inversiones y las advertencias militares. La tensión en el Ártico, cada vez más codiciado, promete meses intensos para la Unión Europea y sus aliados.

