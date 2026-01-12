La OTAN asegura que está en el buen camino para proteger Groenlandia y todo el Ártico ante la actividad de Rusia y China

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una conferencia de prensa antes de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas.

Los detalles Mark Rutte destaca que la defensa colectiva es clave, que todos los aliados coinciden en la importancia de la región y evita centrarse en las amenazas de Trump de tomar la isla por la fuerza.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este lunes que la Alianza está avanzando "en la dirección correcta" para reforzar la defensa de Groenlandia y del Ártico, ante una posible mayor actividad de Rusia y China en la región.

En una rueda de prensa, tras reunirse con el primer ministro croata, Andrej Plenković, Rutte ha destacado que todos los aliados coinciden en la importancia de la seguridad del Ártico. Según ha explicado, con la apertura de nuevas rutas marítimas, existe el riesgo de que potencias extranjeras se vuelvan más activas.

"Como Alianza, y especialmente junto a los países limítrofes con la región, hemos concluido que la defensa colectiva es crucial y que es necesario hacer todo lo posible para proteger el Ártico. Se trata de una parte vital del territorio de la OTAN", ha enfatizado.

Preguntado sobre las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar por la fuerza Groenlandia si fuera necesario, Rutte ha evitado entrar en polémicas. "Mi única preocupación es cómo mantenernos seguros contra los rusos y cualquier otro adversario", ha señalado. Y ha añadido: "Mirad lo que está haciendo China, pero también Norcorea y otros países, desarrollando rápidamente sus fuerzas armadas".

Rutte ha recordado que hay ocho países árticos, de los cuales siete pertenecen a la OTAN, incluidos Estados Unidos y Canadá, y cinco son europeos: Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Rusia es el único país ártico fuera de la Alianza, mientras que China se ha convertido prácticamente en un actor ártico por la extensión de sus actividades e intereses en la región.

El secretario general ha destacado que el año pasado la OTAN cerró con éxito los debates sobre cómo garantizar la seguridad del Ártico. Ahora, ha explicado, se está trabajando en dar un seguimiento práctico a esas discusiones para asegurarse de que la región se mantenga segura, algo en lo que todos los aliados coinciden que debe ser una prioridad.

Rutte también ha aprovechado la ocasión para comentar la gestión de Trump en relación con la OTAN. Ha negado que tenga la costumbre de elogiar al presidente estadounidense, pero ha asegurado que reconoce los hechos: "Lo hago cuando alguien contribuye a la Alianza y hace cosas buenas. Donald Trump está animándonos a gastar más para igualar el gasto de Estados Unidos".

El secretario general ha recordado que, en la cumbre de La Haya, la OTAN fijó como objetivo destinar el 5% del gasto en defensa, incluyendo infraestructura crítica. "Estoy absolutamente convencido de que sin Donald Trump nunca habríamos obtenido ese resultado", ha subrayado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.