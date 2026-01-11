Starmer y varios países europeos plantean un posible despliegue militar en Groenlandia en una misión de la OTAN

¿Qué está pasando? Según cuenta el medio, la iniciativa ya se ha debatido en Bruselas y busca responder a las preocupaciones de Trump, quien insiste en una posible acción en la zona de Rusia o de China.

Donald Trump ha puesto su mirada en Groenlandia tras intervenir en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Según 'The Telegraph', el primer ministro británico, Keir Starmer, ha discutido con aliados europeos un posible despliegue militar en la isla, en el marco de una misión de la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico. Trump ha insinuado que si no toma Groenlandia, lo harán Rusia o China. Los jefes militares europeos están elaborando planes para una misión aliada. Suecia, liderada por Magdalena Andersson, no descarta enviar tropas si Dinamarca y Groenlandia lo consideran necesario. La UE podría sancionar a empresas estadounidenses si Trump rechaza el despliegue de la OTAN.

Groenlandia está en el foco de Donald Trump. Está en la mirada del presidente de Estados Unidos. Es su gran objetivo. Es su gran anhelo. Es su gran deseo después de haber intervenido militarmente Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro. Y Europa ha reaccionado a sus avisos. y advertencias. Según 'The Telegraph', Keir Starmer, primer ministro británico, ha mantenido conversaciones con aliados europeos para un posible despliegue militar en la isla.

Todo, según avanza el medio, en el marco de una misión de la OTAN destinada a reforzar la seguridad en el Ártico. De una OTAN a la que pertenece EEUU, país que ha dicho que "hará algo con Groenlandia" y que será "por las buenas o por las malas", y a la que también pertenece Dinamarca, de quien depende la isla.

La iniciativa se ha debatido ya en Bruselas, y busca dar respuesta a las preocupaciones expresadas por Trump ante una posible acción en la zona de Rusia o de China.

Y es que el republicano, entre las insinuaciones que hace constantemente sobre su intención de hacerse con la isla, ha afirmado para justificar su anhelo que si no lo hace él serán los chinos o los rusos los que la tomen.

En ese sentido, 'The Telegraph' afirma que que los jefes militares están elaborando planes para una posible misión aliada que podría incluir tropas, buques y aeronaves de varios países europeos.

Entre las posibilidades se encuentra la de desplegar de manera permanente ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades.

Según el medio, Starmer se ha tomado "extremadamente en serio" la amenaza en el Ártico y considera que esa posible amenaza rusa "debe ser disuadida".

El periódico ha añadido que la UE estaría preparando también planes de sanciones contra empresas de EEUU si Donald Trump rechaza la propuesta del despliegue de la OTAN.

Suecia no descarta enviar tropas

Mientras, Magdalena Andersson, ex primera ministra de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata del país, ha afirmado que su país podrían enviar soldados a Groenlandia junto a otros países europeos si Copenhague y Nuuk lo ven necesario.

"Los países nórdicos y la UE necesitan hablar con Dinamarca sobre qué tipo de apoyo desean de sus amigos. Pueden ser diferentes cosas, como una cooperación más estrecha o una mayor presencia militar. No me cierro a ninguna opción", ha comentado sobre qué podrían hacer.

Y ha insistido en la idea: Es importante que Suecia y que todos los países europeos se mantengan firmes con Groenlandia y con Dinamarca".

Andersson sostuvo que "no hay motivo para adelantarse a los acontecimientos", pero consideró que las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de su deseo de hacerse con el control de la isla ártica como sea "son muy graves".

Ha recordado también las palabras de Mette Frederiksen, primera ministra danesa, quien expresó que sería "fatal seguir por el camino del que se está hablando". "Naturalmente es importante mantener un diálogo estrecho con Estados Unidos y recordar que Groenlandia forma parte de la OTAN", enfatizó.

