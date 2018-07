Interior confirma que España tenía información de alguno de los terroristas de Bruselas

Las fuerzas de seguridad españolas tenían "alguna información" que identificaba a alguno de los terroristas que participaron en el doble atentado de Bruselas como supuesto yihadista, según ha confirmado el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.

Durante una entrevista en la cadena Ser, Díaz no ha precisado quién o quiénes habrían sido identificados como sospechosos por las fuerzas de seguridad. No obstante, ha subrayado que a él no le constaba que antes del atentado España tuviera "fichados" como terroristas a alguno de ellos.

El ministro ha hecho hincapié en la importancia del intercambio de información entre los países de la UE para que si un sospechoso se desplaza de un Estado a otro las fuerzas de seguridad sepan de quién se trata.