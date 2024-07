El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha denunciado este lunes que debido a las restricciones impuestas por Israel sus trabajadores en la Franja de Gaza no han recibido ninguna ayuda humanitaria en sus instalaciones desde el pasado 3 de mayo a pesar de la entrada de camiones por el cruce de Kerem Shalom.

"No ha llegado casi ayuda en la última semana y el número de camiones comerciales que pasan por Kerem Shalom ha disminuido drásticamente (...). Durante el tiempo que llevo aquí en Deir al Balá no he visto nada que pueda describirse como 'suficiente ayuda'. Es casi inexistente", ha indicado un miembro de la ONG, Maysa Salé.

Salé ha indicado en un comunicado que la comida "sigue siendo la principal preocupación". "La semana pasada no había hortalizas en el mercado, salvo algunas berenjenas, tomates y cebollas", ha señalado, agregando que incluso las latas empiezan a disminuir.