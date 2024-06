El que fuera presidente de los Estados Unidos desde 2017 hasta 2021, Donald Trump, ha logrado recaudar para su carrera a la Casa Blanca un total de 52,8 millones de dólares en las 24 horas posteriores a conocerse el veredicto de culpabilidad en su contra en caso de extorsión contra la exactriz porno, Stormy Daniels. Sus detractores también aumentan.

Según se ha asegurado este viernes desde su campaña en un comunicado, un tercio de los donantes "son nuevos", una situación que demuestra que "cada vez más estadounidenses están viendo más allá de la interferencia electoral de (el presidente Joe) Biden y se están uniendo al presidente Trump en el movimiento" para salvar Estados Unidos.

Para conseguirlo, la campaña del presidente ha mandado en las últimas horas más de una decena de mensajes de texto a las personas suscritas a sus canales de información y otros tantos correos electrónicos, pidiendo fondos y clamando contra lo que él considera una injusticia fruto de una caza política en su contra.

Según medios locales, la página oficial de donaciones del Partido Republicano, WinRed, quedó bloqueada por cerca de una hora tras conocerse el veredicto del jueves, y muchos usuarios indicaron en redes sociales que habían enviado dinero a la campaña de Trump tras conocerse la noticia.

Trump ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en Nueva York, desde la Torre Trump, en la que no ha admitido ni una sola pregunta de la prensa, y en ella se ha jactado de que el veredicto parece haber dado alas a su candidatura, por la cifra récord de donaciones procedentes de seguidores que han aportado cantidades de entre 21 y 50 dólares, dijo.

En su comparecencia, además, el republicano ha dedicado gran parte de sus palabras a discutir la legalidad del juicio que terminó este viernes con el veredicto de culpabilidad en 34 cargos por el pago irregular a una actriz porno y la falsificación de registros comerciales para ocultarlo.

El actual presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, ya reacción este mismo viernes poco tiempo después de conocerse el veredicto, pero desde el mundo de la cultura también han llegado críticas. Es el caso del actor Robert de Niro, que no ha dudado en calificar al republicano como inhumano: "Yo no veo nada humano en él; Es un monstruo. No puedo llamarlo cerdo, porque si lo llamo cerdo, no les estoy haciendo un favor a los cerdos".