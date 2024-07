Las autoridades estadounidenses han encontrado en el lugar del intento de asesinato de Donald Trump un rifle del tipo AR-15, un arma semiautomática de asalto, una 'versión civil' de un fusil M16. Los disparos se realizaron desde un tejado, a apenas 125 metros de distancia del expresidente estadounidense, que en ese momento se dirigía a su público en pleno mitin electoral.

Empuñaba el arma un joven que fue abatido en el lugar de los hechos y que ya ha sido identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de apenas 20 años procedente de una localidad próxima a Butler, donde perpetró el intento de magnicidio, en una zona deprimida de Pensilvania.

Su ataque pudo ser mortal y el candidato republicano salvó la vida, literalmente, por una cuestión de milímetros, según explica Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'. "El milímetro que al apuntar no movió el arma a la derecha es lo que hizo que finalmente no diera en la cabeza de Donald Trump por un centímetro o menos incluso", destaca en Al Rojo Vivo.

"Eso es lo que ha hecho hoy no estemos hablando de la sucesión, de la polarización, de las teorías de que esto lo ha orquestado el gobierno de Biden", incide el experto en defensa desde Texas, EEUU. "esto es lo que ha cambiado todo", insiste Rodríguez, que considera que el disparo para acabar con la vida de Trump "era un tiro de una dificultad moderada para alguien que no sea un gran tirador".