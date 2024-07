El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una "investigación independiente" para "evaluar exactamente qué pasó" durante el mitin en el que este sábado se produjo un atentado contra su antecesor, Donald Trump. Además, ha ordenado revisar la seguridad de cara a la Convención Nacional Republicana que arranca este lunes en Milwaukee.

Así lo ha indicado el mandatario demócrata durante una breve intervención este domingo, de apenas cuatro minutos, desde la Roosevelt Room de la Casa Blanca, flanqueado por su vicepresidenta, Kamala Harris, y acompañado también por el Fiscal General, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas .

Biden, que ha emplazado a una comparecencia más extensa esta misma noche desde el Despacho Oval, ha llamado a la unidad tras lo que ha calificado como un "intento de magnicidio", a la vez que ha pedido no hacer especulaciones y dejar trabajar al FBI. Asimismo, ha anunciado que ha ordenado

Conversación con Trump

"Anoche hablé con Donald Trump, estoy sinceramente agradecido de que esté bien y recuperándose", ha indicado Biden, que ha asegurado que él y la primera dama, Jill Biden, tienen en sus oraciones al expresidente republicano. Asimismo, ha enviado sus condolencias a la familia de la víctima mortal del atentado, de quien ha dicho que "era un padre que protegía a su familia de las balas". "Rezamos también por una recuperación completa de aquellos que resultaron heridos", ha agregado.

Además, y en plena tormenta de críticas a la actuación del Servicio Secreto, a cuya protección tiene derecho Trump como expresidente, el mandatario demócrata ha trasladado su agradecimiento a los agentes de esta y "otras agencias de las fuerzas del orden e individuos que arriesgaron sus vidas por nuestra nación". Acto seguido, Biden ha insistido en que "no hay lugar en América para este tipo de violencia, o cualquier tipo de violencia", tal y como ya defendió la noche anterior.

"Un intento de magnicidio es contrario a todo lo que representamos como nación, no es quienes somos como nación, no es América", ha aseverado, llamando a la unidad: "Es el objetivo más elusivo de todos, pero nada es tan importante como eso ahora, la unidad. Debatiremos, estaremos en desacuerdo, eso no cambiará, pero no perdamos de vista quiénes somos como americanos", ha pedido.

Biden insta a no especular y dejar trabajar al FBI

Además, y tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, Biden ha indicado que "el FBI lidera esta investigación que está aún en sus etapas iniciales" y ha señalado que de momento no disponen de información sobre los motivo del tirador, ya identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años.

Asimismo, ha instado a no hacer "especulaciones sobre sus motivos o afiliación" y ha pedido dejar que el FBI y las agencias hagan su trabajo. "Estoy seguro de que esta investigación será exhaustiva y rápida", ha manifestado, asegurando además que "los investigadores tendrán todos los recursos que necesiten para llevarla a cabo".

Revisión de las medidas de seguridad

Entretanto, y mientras avanza esa investigación, Biden ha asegurado que Trump "es un expresidente y nominado del Partido Republicano que ya recibe un elevado nivel de seguridad" y ha defendido que en todo momento ha instruido al Servicio Secreto "para proveerle con todos los recursos, capacidades y medidas de protección necesarios para asegurar su seguridad permanente".

Acto seguido, ha anunciado que ha ordenado a la jefa del Servicio Secreto que "revise todas las medidas de seguridad" para la Convención Nacional Republicana que comienza este lunes, así como "una investigación independiente de la Seguridad Nacional en el mitin de ayer para evaluar exactamente que pasó". "Compartiré los resultados de esa evaluación independiente con el pueblo americano", ha prometido.

"Hablaré más de extensamente sobre esto esta noche desde el Despacho Oval", ha avanzado Biden, que ha concluido: "Debemos unirnos como una sola nación para demostrar quiénes somos. Que dios os bendiga a todos y proteja a nuestras tropas".