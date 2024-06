Cunde el pánico en el Partido Demócrata tras la actuación de Joe Biden en el debate presidencial contra Donald Trump. Una vez finalizado el encuentro entre ambos candidatos, las reacciones no se han hecho esperar, con algunas siendo especialmente duras contra el actual presidente, al que se le ha visto tener lapsus y momentos de notable titubeo.

CNN, el medio que ha organizado el debate entre Biden y Trump, informa de que fuentes del Partido Demócrata consultadas han emitido un veredicto claro: "Estamos jodidos". En su cobertura del debate, señalan que otra fuente ha visto "horrible" a Biden, con otro miembro del partido considerando la actuación de Biden como "incoherente".

"Es difícil defender que Biden deba ser nuestro candidato", ha asegurado al citado medio una persona que ha trabajado en campañas en todos los niveles durante más de una década. Más tarde, otros dos miembros del Partido Demócrata han señalado que el desempeño de Biden durante el debate no ha sido "nada bueno".

Van Jones, quien fuera asesor especial de Barack Obama, ha hablado de "noche dolorosa" para Biden. "Me encanta Joe Biden. Trabajé para él. No le fue nada bien. Está haciendo lo mejor que puede, pero esta noche tenía que afrontar una prueba para restablecer la confianza del país y de la base. Y no lo hizo", sentencia.

Las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano se celebrarán entre julio y agosto, reuniones en las que se designará oficialmente a los candidatos. Queda esperar a saber si finalmente Biden irá en la papeleta demócrata en las elecciones del 5 de noviembre.