La Administración Trump, en el punto de mira: la Fiscalía de EEUU cree que todo el gabinete era objetivo del atacante del Hilton

¿Qué ha dicho? El fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, ha aseverado en una entrevista para NBC que el detenido ha confesado que su objetivo era matar a alguien del Gobierno.

El detenido por el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a miembros de la Administración Trump presentes en el evento del hotel Washington Hilton. Según el fiscal general en funciones, Todd Blanche, el sospechoso, Cole Allen, abrió fuego tras pasar uno de los controles de seguridad, siendo rápidamente neutralizado por el Servicio Secreto. El disparo impactó en el chaleco de un agente, quien fue hospitalizado por precaución. Aunque sus motivos exactos son desconocidos, Allen portaba varias armas y se le considera un "lobo solitario". Un dispositivo policial se desplegó en su domicilio en Torrance para recabar pruebas.

El detenido por el tiroteo producido este sábado en la Cena de Corresponsales de Estados Unidos de la Casa Blanca tenía como objetivo a cualquier miembro de la Administración Trump que se encontraba en ese momento en el salón de eventos del hotel Washington Hilton.

Así lo ha expresado el fiscal general en funciones del país, Todd Blanche, en una entrevista a la cadena NBC. "Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración", ha indicado Blanche al programa Meet the Press, en el que declinó confirmar si Trump era un objetivo principal y específico del sospechoso.

El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, momento en el que Cole Allen, el sospechoso, se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel y abrió fuego ante la aproximación de los agentes.

Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó impactó en el chaleco antibalas de uno de los agentes, que ha acabado hospitalizado por precaución.

Blanche ha añadido que todavía no se conocen sus motivos exactos y que, de momento, no parece existir una conexión particular entre el intento fallido y alguna política específica de la Administración Trump.

Según los agentes, el detenido llevaba una escopeta de caza, una pistola y múltiples cuchillos. "Mi impresión es que era un lobo solitario. Con una misión loca. Son gente loca. Son gente loca y hay que lidiar con ellos. Tuvimos un caso así en el segundo intento. Va a pasar el resto de su vida en prisión", ha explicado Trump sobre Allen.

Tras el tiroteo, un fuerte dispositivo policial se ha desplegado con rapidez a la casa de Cole Allen en Torrance donde aparentemente vivía con su familia. El FBI ha acordonado la zona y ha registrado el domicilio para intentar recabar pruebas.

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