Inquietud en la familia real británica: los príncipes de Gales están "profundamente preocupados" por las continuas revelaciones sobre el caso Epstein

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, están "profundamente preocupados" por las continuas revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, que involucra a Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III del Reino Unido. Así lo ha revelado un portavoz del Palacio de Kensington a la BBC.

Esta es la primera vez que se conoce la opinión del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y de su esposa, la princesa de Gales, sobre el alcance del caso Epstein, el millonario que traficó con menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

Los vínculos del expríncipe Andrés con Epstein llevaron al monarca británico a retirar, el año pasado, todos los títulos y honores de su hermano, quien también ha tenido que abandonar su mansión de Royal Lodge, en los terrenos del castillo y fortaleza de Windsor.

Hace pocos días, el príncipe Andres volvió a aparecer en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein, en los últimos documentos difundidos por la Administración de EEUU.

"Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", según un portavoz del palacio de Kensington

Los príncipes de Gales, que siempre acaparan una gran atención mediática, añadieron que piensan en las víctimas del millonario estadounidense, que apareció muerto en su celda en agosto de 2019. "Puedo confirmar que los príncipes han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", dijo hoy un portavoz del palacio de Kensington, residencia oficial de Guillermo y Catalina.

La opinión de los príncipes de Gales se conoció mientras Guillermo inicia hoy una visita oficial a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman Gran parte del trabajo de la familia real en las últimas semanas se ha visto eclipsado por este escándalo, que se reavivó cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó una gran cantidad de documentos relacionados con Epstein. Esto desencadenó más revelaciones sobre el alcance del vínculo entre Andrés y también el ahora antiguo embajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson con el pederasta.

Además de que Virginia Giuffre -la joven traficada por Epstein- acusó a Andrés Mountbatten-Windsor de abuso sexual cuando era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al antiguo príncipe con una segunda mujer, a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo.

El hermano del rey ha insistido siempre que no se acordaba de Giuffre y ha recalcado que no ha cometido ninguna irregularidad. Este domingo, unos documentos difundidos en EEUU indicaron que el expríncipe Andrés llegó a compartir en 2010 y 2011 información confidencial de su trabajo como enviado de comercio del Reino Unido con Epstein. Una serie de correos electrónicos muestra que Andrés le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.

