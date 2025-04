India y Pakistán, al borde del conflicto armado por Cachemira tras el ataque terrorista del pasado martes

El turismo ha vuelto a Cachemira tras el ataque terrorista del martes que se cobró la vida de más de una veintena de turistas. "Ya no hay ningún lugar seguro en el mundo, pero eso no me impide viajar y conocer gente nueva", expresa un turista.

La región, oficialmente perteneciente a India, intenta aparentar algo de normalidad, a pesar de estar al borde del conflicto armado con Pakistán. Los indios responsabilizan a sus vecinos del ataque: han detenido a 200 personas, e interrogado a más de 1.000.

Esta acusación ha provocado un cruce de represalias entre ambos estados. India ha cortado el acceso al agua a Pakistán, que se ha blindado por tierra y por aire para impedirles la entrada. Además, este domingo se ha acabado el plazo para revocar los visados, y tanto indios como pakistaníes deben regresar a sus países. De momento, solo lo han hecho unas 1.300 personas.

Cachemira es un enclave en disputa desde que ambos países se independizaran en 1947. Situada al norte, India controla gran parte de la región, aunque reclama su entera totalidad. Lo mismo que Pakistán, que la considera parte de su territorio. Sin embargo, no son los únicos estados interesados en Cachemira. También China controla una tercera parte, que incluso incorpora en sus mapas oficiales.

Las diferencias étnicas y religiosas están detrás de esta batalla por su soberanía, que desde hace décadas deja imágenes de enfrentamientos con frecuencia. Ahora, el conflicto, lejos de resolverse, está generando todavía más violencia. Y es que soldados de los dos países llevan disparándose tres noches consecutivas.