El-Sayed, Hinojosa, Bottoms o el triunfo de los odiados por Trump: "Mi nombre no es el culpable de que la gente no pueda pagar la gasolina"

¿Por qué es importante? Los grandes ganadores de las 'midterms' en Estados Unidos han sido una mujer indígena, otra de origen hispano, un homosexual y un musulmán, todos señalados públicamente por Donald Trump. Ahora, California y Texas celebran a sus primeros representantes latinos.

En las elecciones 'midterms' de Estados Unidos, los demócratas han logrado importantes avances en diversidad y representatividad. Ganadores como Abdul El-Sayed, un musulmán, han desafiado las críticas de Trump al obtener el senador 54 para los demócratas en Michigan. California y Texas celebran a sus primeros representantes latinos, con Xavier Becerra como gobernador de California, destacando su orgullo por sus raíces inmigrantes. Además, estados como Wisconsin, Georgia y Florida han elegido a varios gobernadores negros, como David Crowley en Wisconsin. Hakeem Jeffries podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes. También, Chris Pappas es el primer hombre gay en el Senado, marcando un cambio tras años de discriminación. La diversidad ha prevalecido sobre el poder del dinero en estas elecciones.

Muchos de los ganadores demócratas de las 'midterms' estadounidenses representan todo lo que Trump ha detestado: una mujer indígena, otra de origen hispano, un homosexual y un musulmán. Es el caso de Abdul El-Sayed que ha conseguido el senador 54 para los demócratas en Michigan. "Ni mi nombre ni que sea musulmán son los culpables de que la gente no pueda pagar la gasolina", ha afirmado tras ser elegido senador.

Pero no es el único hito histórico de los demócratas. California y Texas celebran hoy a sus primeros representantes latinos. Xavier Becerra será el primer hispano en el cargo de la gobernatura de California desde 1875, alguien que se define como "un hijo orgulloso de inmigrantes con un título en derecho".

Gina Hinojosa, representante estatal de Texas, derrotó al gobernador de Texas, Greg Abbott, convirtiéndose en la primera persona demócrata elegida para el cargo de gobernador desde 1990. Asimismo, se convirtió en la primera gobernadora latina en la historia del estado. Hinojosa ha sido una contendiente inesperada frente a uno de los gobernadores republicanos más conocidos y con mayor financiación del país.

El país ha pasado de tener solo tres gobernadores negros en 250 años a contar ahora con varios de ellos por primera vez en estados como Wisconsin, Georgia o Florida. Uno de ellos es David Crowley, demócrata electo de Wisconsin, que celebra que "un niño que creció desahuciado ahora vivirá en la residencia del gobernador". Los ojos también estarán puestos en Hakeem Jeffries, el primer hombre negro que, todo apunta, se convertirá en presidente de la Cámara de Representantes.

Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al republicano Rick Jackson —un multimillonario ejecutivo del sector sanitario— en la contienda por suceder al gobernador republicano Brian Kemp. Con ello, se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en Estados Unidos y en la primera demócrata en ocupar dicho cargo en Georgia en más de un cuarto de siglo.

En definitiva, más diversidad y mayor representatividad que por primera vez desde la fundación del país incluye a dos senadoras indígenas. Tras dos años de criminalizar al colectivo LGTBIQ+, el electorado ha respondido con el primer hombre gay en el Senado de Estados Unidos: Chris Pappas.

Negras, queer, latinos, indígenas y musulmanes han desbancado a hombres multimillonarios y corporaciones que, a pesar de haber financiado las campañas políticas, han demostrado que el poder no se compra con dinero.

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