Imputan a Letitia James, la fiscal general de Nueva York que llevó a juicio a Trump, por un presunto fraude bancario

El contexto La acusación contra James se suma a la que se formalizó hace apenas dos semanas contra el exdirector del FBI, James Comey, dos conocidos adversarios de Trump a los que prometió enfrentar durante su campaña presidencial.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido acusada de fraude bancario y declaración falsa en una solicitud de hipoteca, intensificando las tensiones con el expresidente Donald Trump, quien enfrenta múltiples problemas legales. James, conocida por sus enfrentamientos con Trump, ha calificado los cargos como un intento desesperado del expresidente de usar el sistema judicial como arma. La acusación alega que James declaró falsamente que ocuparía una casa en Virginia como segunda residencia, obteniendo así una tasa de interés favorable. James y su abogado defienden que cualquier tergiversación fue un error. Anteriormente, James demandó a Trump por fraude, resultando en una multa multimillonaria, aunque esta fue parcialmente anulada en apelación.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una antigua adversaria del presidente Donald Trump, fue acusada el jueves de mentir en una solicitud de hipoteca, mientras la administración intensifica el uso del poder gubernamental contra sus supuestos enemigos políticos.

Un gran jurado en Alexandria, Virginia, presentó una acusación formal imputando a James por un cargo de fraude bancario y otro de declaración falsa a una institución crediticia, según consta en registros judiciales. Esta fue la segunda acusación formal en apenas dos semanas contra un conocido adversario de Trump, un republicano que hizo campaña para la presidencia bajo la promesa de venganza tras enfrentar numerosos problemas legales desde que concluyó su primer mandato en la Casa Blanca en 2021.

El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado el 25 de septiembre de realizar declaraciones falsas y obstruir una investigación del Congreso, cargos que él niega. El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones contra el senador estadounidense Adam Schiff y la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, entre otros. Ni Schiff ni Cook han sido acusados ​​de ningún delito, y ambos niegan haber actuado mal.

James, demócrata, declaró que continuaría como la principal funcionaria del orden público del estado de Nueva York y calificó los cargos como "una continuación de la desesperada estrategia del presidente para usar nuestro sistema judicial como arma". "Combatiremos estos cargos infundados con firmeza", declaró James.

Funcionarios de la administración Trump niegan que esté utilizando el Departamento de Justicia con fines políticos y argumentan que los demócratas lo utilizaron como arma contra un adversario cuando los fiscales federales presentaron cargos contra Trump en 2023. Trump se declaró inocente y los casos fueron desestimados.

¿De qué se acusa exactamente a James?

La acusación formal acusa a James de declarar falsamente a un banco que ocuparía una casa en Norfolk, Virginia, que compró en 2020 por unos 137.000 dólares como segunda residencia. Alega que la utilizó como inversión inmobiliaria. La acusación señala que la supuesta tergiversación le permitió a James recibir una tasa de interés favorable, ahorrándole alrededor de 19.000 dólares durante la vigencia del préstamo.

"Los cargos alegados en este caso representan actos delictivos intencionales y graves abusos contra la confianza pública", declaró Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, en un comunicado. Ambos cargos requieren que la fiscalía demuestre que James tenía intención delictiva, lo que significa que proporcionó información falsa a sabiendas para obtener un beneficio económico. Esto significa que un dato incorrecto en los documentos que presentó al banco podría no ser suficiente para obtener una condena, y la defensa podría argumentar que cualquier tergiversación fue un error.

La propiedad de Norfolk a la que se hace referencia en la acusación era diferente de una vivienda objeto de una denuncia penal que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, William Pulte, designado por Trump, envió al Departamento de Justicia en abril.

El abogado de James, Abbe Lowell, declaró en ese momento que James declaró erróneamente que la propiedad sería su residencia principal, que ella dejó claro en otros documentos que no lo sería y que su agente lo entendió. En un comunicado el jueves, Lowell expresó su preocupación de que el caso estuviera motivado por el deseo de venganza de Trump. "Combatiremos estos cargos mediante todos los procedimientos legales permitidos", declaró Lowell.

El caso ha sido asignado al juez federal de distrito Jamar Walker, designado por el expresidente demócrata Joe Biden. Un juez federal programó la comparecencia inicial de James ante el tribunal para el 24 de octubre en Norfolk.

La demanda de James acabó en multazo para Trump

James es una de las varias fiscales generales estatales demócratas que han demandado para bloquear las acciones de la administración Trump. Es conocida por haber presentado una demanda civil por fraude contra Trump y la empresa inmobiliaria de su familia en 2022.

El caso resultó en una multa de 454,2 millones de dólares contra Trump después de que un juez determinara que había exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los prestamistas. En agosto, un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló la multa, que había ascendido a más de 500 millones de dólares con intereses, pero confirmó la decisión del juez de primera instancia de que Trump era responsable de fraude. Tanto Trump como la oficina de James están apelando ante el tribunal superior del estado.

Trump negó haber actuado mal, acusando a la oficina de James de presentar la demanda en su contra por motivos políticos. Trump ha atacado repetidamente a James en redes sociales y en mítines políticos, calificándolo de enemigo partidista. "Así es la tiranía", declaró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien representa a Nueva York, en un comunicado.

