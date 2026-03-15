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Las imágenes del dron iraquí que logró impactar contra una instalación diplomática de EEUU en Bagdad

El contexto Kataeb Hizbulá, oficialmente llamado Movimiento de Resistencia Islámica de Irak, ha publicado las imágenes que grabó el dron que impactó este pasado martes una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad.

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Este pasado martes, un dron de Kataeb Hizbulá, oficialmente llamado Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (milicia proiraní), impactó contra una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad. Un ataque que se grabó y que la milicia ha publicado para mostrar cómo burlaron las defensas estadounidenses.

El ataque tuvo como objetivo el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense cerca del aeropuerto de la capital iraquí y de varias bases militares que han sido blanco de ataques en las últimas semanas.

Según la información de medios locales, al menos seis drones fueron lanzados contra el recinto. Cinco fueron interceptados por los sistemas de defensa, mientras que uno impactó cerca de una torre de vigilancia dentro del complejo en un ataque que no causó víctimas. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Y, este domingo, la milicia ha publicado las imágenes de cómo el dron sobrevoló las instalaciones durante varios segundos antes de que impactara contra la mencionada torre de vigilancia. De hecho, se cree que es la primera vez que el grupo ha utilizado con éxito el dron de ataque FPV para eludir las defensas estadounidenses.

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