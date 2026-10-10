Semana terrible para Ucrania con casi un centenar de civiles muertos en tres grandes ataques rusos

Los detalles Los ataques de Putin son cada vez más salvajes. El último, en Zaporiyia, ha matado a 20 personas, incluidos tres niños. Además, buscan a personas desaparecidas.

Esta semana ha sido devastadora para Ucrania, con casi un centenar de civiles muertos en tres grandes ataques. El más reciente, durante la madrugada del sábado, dejó 20 fallecidos, incluidos tres niños. El jueves, una bomba aérea alcanzó dos autobuses en Kramatorsk, cobrando 33 vidas. Un día antes, 22 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en Pryluky tras el derrumbe de varios edificios. Las imágenes de personas bajo escombros y lugares destruidos reflejan la tragedia. Un vídeo muestra a un hombre esquivando un proyectil, evidenciando que la muerte en Ucrania es inminente.

Esta semana ha sido terrible para Ucrania, con casi un centenar de civiles muertos en solo tres grandes ataques. El último ha sido durante la madrugada de este sábado y ha dejado 20 muertos, incluidos tres niños.

Además, el pasado jueves una bomba aérea alcanzó dos autobuses en Kramatorsk que los dejó completamente calcinados. Según las autoridades, este ataque se llevó la vida de 33 personas.

Otras 22, entre ellas cuatro niños, fallecieron justo un día antes en otro ataque en Pryluky. Allí, varios edificios de la ciudad quedaron completamente derrumbados, mientras los servicios de emergencia continuaban sus labores de rescate.

Los constantes ataques están dejando desgarradoras imágenes de personas bajo los escombros, civiles que han perdido a sus familiares y lugares completamente destruidos. "¿Cuántas vidas se han perdido aquí? ¿Cuántos hogares han quedados destrozados? ¿Cuánta gente inocente ha muerto?", se pregunta una mujer.

Por apenas unos segundos, un hombre consiguió esquivar un proyectil, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, lo que supone la clara demostración de que la muerte en Ucrania está a la vuelta de la esquina.

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