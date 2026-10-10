Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

El último, en Zaporiyia

Semana terrible para Ucrania con casi un centenar de civiles muertos en tres grandes ataques rusos

Los detalles Los ataques de Putin son cada vez más salvajes. El último, en Zaporiyia, ha matado a 20 personas, incluidos tres niños. Además, buscan a personas desaparecidas.

Edificios convertidos en escombros tras un ataque ruso contra Ucrania
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Esta semana ha sido terrible para Ucrania, con casi un centenar de civiles muertos en solo tres grandes ataques. El último ha sido durante la madrugada de este sábado y ha dejado 20 muertos, incluidos tres niños.

Además, el pasado jueves una bomba aérea alcanzó dos autobuses en Kramatorsk que los dejó completamente calcinados. Según las autoridades, este ataque se llevó la vida de 33 personas.

Otras 22, entre ellas cuatro niños, fallecieron justo un día antes en otro ataque en Pryluky. Allí, varios edificios de la ciudad quedaron completamente derrumbados, mientras los servicios de emergencia continuaban sus labores de rescate.

Los constantes ataques están dejando desgarradoras imágenes de personas bajo los escombros, civiles que han perdido a sus familiares y lugares completamente destruidos. "¿Cuántas vidas se han perdido aquí? ¿Cuántos hogares han quedados destrozados? ¿Cuánta gente inocente ha muerto?", se pregunta una mujer.

Por apenas unos segundos, un hombre consiguió esquivar un proyectil, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, lo que supone la clara demostración de que la muerte en Ucrania está a la vuelta de la esquina.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la figura de Maricarmen para lanzar la precampaña y recuerda que PP, Junts y Vox tumbaron los decretos de vivienda
  2. La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen
  3. Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán
  4. Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar
  5. Sin efectos prácticos: el alto el fuego en Gaza cumple un año mientras los ataques de Israel ya suman 1.500 muertos
  6. Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"