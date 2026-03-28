Los hutíes de Yemen entran en la guerra de Irán lanzando misiles contra Israel: "Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos"

¿Por qué es importante? Esta es la primera ofensiva que lanzan los aliados de Teherán desde el inicio del conflicto y aseguran que es en consecuencia a los ataques del Ejército israelí a Irán, Líbano o Palestina.

Los hutíes de Yemen han anunciado su participación en el conflicto de Oriente Medio al lanzar misiles balísticos hacia el sur de Israel, en lo que describen como un apoyo directo a Irán y sus aliados. Según Yahya Sarea, portavoz militar hutí, los ataques se dirigieron a "objetivos militares sensibles" y se coordinaron con Irán y Hizbulá. Justifican su acción como respuesta a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y a la violencia en Líbano, Irak y Palestina. La operación, que dicen haber cumplido sus objetivos, podría escalar el conflicto regional, afectando rutas marítimas clave como el estrecho de Bab el-Mandeb. Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel, la mayoría interceptados sin causar daños.

Los hutíes de Yemen han movido ficha por primera vez en la guerra de Irán y han afirmado que este sábado han lanzado una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.

En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, ha afirmado que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hizbulá en Líbano.

El grupo ha justificado los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. Sarea ha afirmado que la operación "logró con éxito sus objetivos" y advierte de que se producirían nuevos ataques.

"Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados (...) y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia", ha sentenciado. Sarea declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

La declaración por parte de los hutíes, que hasta ahora había limitado su respuesta a la guerra en Irán con amenazas, llega horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran esta madrugada haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen. "Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza", apuntaron las FDI en su canal de Telegram, antes de dar la amenaza por concluida.

La renovada campaña militar hutí conlleva el riesgo de agravar el ya volátil conflicto regional. La posición geográfica del grupo a lo largo del Mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, que incluyen misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes. La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños.

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