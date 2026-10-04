Las huellas del Genocidio en Gaza: 61 millones de escombros, el 82% de estructuras destruídas y más de 10.000 desaparecidos

Imágenes satelitales de la destrucción en la Franja de Gaza.

El contexto En tres años Israel ha llevado a cabo un exterminio sin precedentes contra los gazatíes y sus medios de supervivencia, incluidos sus campos de cultivo donde los enormes cráteres son la huella de un genocidio.

En la Franja de Gaza, ciudades como Jan Yunis, Rafah y Jabalia han sido devastadas, existiendo ahora solo en la memoria palestina. En tres años, Israel ha ejecutado un exterminio sin precedentes, afectando gravemente la supervivencia de los gazatíes y sus tierras agrícolas, de las cuales el 98,5% están dañadas, según la ONU. Miles de tiendas de campaña han surgido, visibles solo a través de imágenes satelitales de Google Maps, debido a la prohibición de Israel para documentar la situación. Un informe del PNUMA revela que bajo estas tiendas hay 61 millones de toneladas de escombros, con cadáveres emergiendo diariamente. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, más de 70.000 palestinos han muerto y 170.000 han resultado heridos, con el 82% de las estructuras de Gaza destruidas.

Calle a calle, casa a casa, todo ha sido destruído en la Franja de Gaza. Jan Yunis, Rafah o Jabalia son ahora lugares que solo viven en la memoria palestina.

En tres años, Israel ha llevado a cabo un exterminio sin precedentes contra los gazatíes y sus medios de supervivencia, incluidos sus campos de cultivo donde los enormes cráteres son la huella de un genocidio. Según alertó hace unos meses la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 98,5% de las tierras agrícolas están dañadas o son inaccesibles.

Además, las miles de tiendas de campaña conforman un nuevo paisaje que los periodistas no pueden documentar por la prohibición de Israel, aunque Google Maps las ha desvelado con imágenes satelitales.

Según datos del informe 'El impacto medioambiental del conflicto en la Franja de Gaza' publicado en septiembre por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), debajo de todas esas tiendas hay 61 millones de toneladas de escombros donde siguen apareciendo cada día los cadáveres de las más de 10.000 personas que están desaparecidas.

Carreteras, colegios, hogares, hospitales, en total el 82% de las estructuras de Gaza están destruídas, nada se salva de unas bombas que, a pesar del alto el fuego, Israel sigue lanzando cada día.

La guerra, que comenzó el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 70.000 palestinos muertos y alrededor de 170.000 heridos. Durante el alto el fuego que comenzó en octubre 379 personas han sido asesinadas.

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