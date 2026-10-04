Ahora

EN DIRECTO

Últimas noticias del conflicto en Irán

ÚLTIMA HORA

Sigue en directo la guerra de Rusia en Ucrania

Ignorando el alto el fuego

Las huellas del Genocidio en Gaza: 61 millones de escombros, el 82% de estructuras destruídas y más de 10.000 desaparecidos

El contexto En tres años Israel ha llevado a cabo un exterminio sin precedentes contra los gazatíes y sus medios de supervivencia, incluidos sus campos de cultivo donde los enormes cráteres son la huella de un genocidio.

Imágenes satelitales de la destrucción en la Franja de Gaza. Imágenes satelitales de la destrucción en la Franja de Gaza. laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Calle a calle, casa a casa, todo ha sido destruído en la Franja de Gaza. Jan Yunis, Rafah o Jabalia son ahora lugares que solo viven en la memoria palestina.

En tres años, Israel ha llevado a cabo un exterminio sin precedentes contra los gazatíes y sus medios de supervivencia, incluidos sus campos de cultivo donde los enormes cráteres son la huella de un genocidio. Según alertó hace unos meses la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 98,5% de las tierras agrícolas están dañadas o son inaccesibles.

Además, las miles de tiendas de campaña conforman un nuevo paisaje que los periodistas no pueden documentar por la prohibición de Israel, aunque Google Maps las ha desvelado con imágenes satelitales.

Según datos del informe 'El impacto medioambiental del conflicto en la Franja de Gaza' publicado en septiembre por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), debajo de todas esas tiendas hay 61 millones de toneladas de escombros donde siguen apareciendo cada día los cadáveres de las más de 10.000 personas que están desaparecidas.

Carreteras, colegios, hogares, hospitales, en total el 82% de las estructuras de Gaza están destruídas, nada se salva de unas bombas que, a pesar del alto el fuego, Israel sigue lanzando cada día.

La guerra, que comenzó el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 70.000 palestinos muertos y alrededor de 170.000 heridos. Durante el alto el fuego que comenzó en octubre 379 personas han sido asesinadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren dos personas en Tordera y Montornès y otra está desaparecida en Pineda por las fuertes lluvias en Cataluña
  2. La reacción de Rufián al 'no' a los decretos de vivienda: "Es irresponsable convocar elecciones sin nada votable a tu izquierda"
  3. Detenidos tres manifestantes de ultraderecha en Madrid que intentaban llegar a la acampada de Sol
  4. La Policía Nacional comienza a desalojar el asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta
  5. Trump llama "hijos de p*** estúpidos" a los demócratas y presume de su amistad con Kim Jong-un: "Con 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien"
  6. Bajo la atenta mirada de Trump: Brasil afronta una megajornada electoral enfrentando los antagónicos modelos de Lula y Bolsonaro