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Su situación es desesperada

Un hombre viaja de Reino Unido a Nepal para buscar a su familia: "No puedo contactar con nadie"

Los detalles Pramod Poudel, quien vive en Sussex, Inglaterra, no sabe nada de su mujer, su madre su hermano y su tío desde que se produjeron las inundaciones, por lo que está desesperado.

Vista aérea de una zona devastada por inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en la aldea Delight Vista aérea de una zona devastada por inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en la aldea DelightAgencia EFE
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Pramod Poudel, residente de Sussex, Reino Unido, ha decidido viajar a Nepal para buscar a su mujer, su madre su hermano y su tío, de quienes no sabe nada desde la devastadora riada que asoló el país, tal y como publica el medio 'ITV News'.

En declaraciones al medio británico de camino al aeropuerto, Poudel ha expresado que es una "sensación horrible" el no poder contactar con su familia. "Estoy intentando ir allí para ver qué ha pasado porque no hay señal de teléfono, no puedo contactar con nadie", ha señalado el hombre quien, por el momento, solo ha logrado contactar con su padre.

Así, el residente de Sussex no ha dudado en coger un billete de avión para viajar a Nepal e intentar localizar a sus seres queridos, más aún cuando al ver imágenes en redes sociales ha comprobado que ninguna de las casas de su ciudad natal sigue en pie. "Creo que es una muy mala noticia para toda nuestra comunidad y para todo el país", ha lamentado, a lo que ha añadido que el que su familia "esté involucrada en esto es algo muy triste y devastador".

Se casó hace solo dos meses

Sin embargo, a pesar del panorama desolador, Poudel no pierde la esperanza de encontrar a sus familiares. "Uno espera lo mejor y se prepara para lo peor, pero, sinceramente, es muy difícil incluso de explicar y hablar de ello", ha manifestado el hombre, quien se casó con su mujer, Sumitra Sapkota, hace solo dos meses. Ella tenía previsto reunirse con él en Reino Unido, donde él dirige un negocio de camiones de envío de comida.

Ahora, le espera un largo camino hasta llegar a casa. Por el momento, tiene programado un vuelo de 14 horas a Katmandú, la capital de Nepal, tras lo que tendrá que viajar en coche dos horas hasta llegar a la vivienda familiar. En este sentido, cabe destacar que las inundaciones dañaron las carreteras, por lo que, tal y como él mismo apunta, le espera "un camino difícil".

Mientras, las autoridades continúan buscando a los cientos de personas desaparecidas entre los escombros. Precisamente, este viernes las autoridades de Nepal han elevado a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido, tres días después de la violenta riada que sacudió al país el miércoles.

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