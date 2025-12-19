Un hombre roba el coche de su hermano y protagoniza una persecución policial de película en Toulon, Francia

Los detalles Dos agentes abrieron fuego contra el vehículo para detenerlo e hirieron a la mujer que estaba de copiloto. Aunque en un principio consiguió darse a la fuga, fue finalmente arrestado por la Policía Nacional francesa.

En Toulon, Francia, una persecución policial terminó en caos cuando un hombre, en estado de embriaguez, condujo temerariamente un coche robado. Durante el intento de detención, dos agentes dispararon al vehículo, hiriendo gravemente a una mujer en el asiento del copiloto. El conductor, de 44 años, fue detenido y enfrenta cargos por "intento de homicidio" y "robo de vehículo", entre otros. Con antecedentes en Francia y Bélgica, negó recordar haber atropellado a un agente. La Fiscalía investiga el uso de armas por parte de la policía, y los agentes implicados fueron interrogados y liberados.

Una patrulla de la Policía Nacional francesa se vio inmersa en una persecución policial de película en la ciudad de Toulon, Francia. Esta seguía a un hombre que conducía el vehículo de su hermano, que había robado previamente, mientras se encontraba en estado de embriaguez.

El conductor condujo de manera temeraria por las calles de la localidad sembrando el caos entre los vecinos, quienes aseguran que sintieron "pánico". En circunstancias que aún se investigan, tal y como adelanta 'TF1 Info', dos agentes abrieron fuego este miércoles contra este coche cuando intentaron detenerlo. Sin embargo, uno de los agentes fue atropellado por el conductor durante su intento de fuga, que siguió conduciendo.

Minutos después y totalmente acorralado, el conductor abandonó el coche e intentó huir a pie. Una vez llegó la Policía al vehículo, encontró a una mujer de unos 30 años sentada en el asiento del copiloto con graves heridas de bala. Por este motivo, fue trasladada al hospital y operada de urgencia.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, el fiscal especificó que los policías efectuaron 20 disparos. La joven, que se encuentra estable, recibió dos heridas de bala en el cuello y el rostro, así como en la zona lumbar.

Finalmente, el sospechoso, de 44 años fue detenido por "negativa agravada a obedecer" a la Policía, además de "no asistir a una persona en peligro", "intento de homicidio" y por el "robo del vehículo a un miembro de su familia".

Bajo custodia policial, el individuo admitió la mayoría de los cargos en su contra, excepto los que pesaban sobre los agentes, alegando no recordar haber arrollado a ninguno. Este hombre ya era conocido por las autoridades judiciales de Francia, así como de Bélgica, donde residió hasta hace unos meses, ya que fue condenado en 2017 a nueve años de prisión por robo a mano armada.

La Fiscalía ha abierto una investigación interna a través de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional) por cargos de "violencia con arma por parte de personas con autoridad pública" para determinar las circunstancias del uso de armas por parte de las fuerzas del orden.

De esta manera, los dos policías que abrieron fuego fueron detenidos para ser interrogados sobre las circunstancias del uso de sus armas, pero fueron puestos en libertad este jueves.

