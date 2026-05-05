Herido leve de milagro tras un accidente de avión: un Boeing aterriza sobre un camión junto al aeropuerto de New Jersey

Los detalles En pleno descenso chocó contra un poste de la luz de la autopista, haciendo que un neumático del tren de aterrizaje se estrellara contra el camión.

Un impactante accidente aéreo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, Nueva Jersey, cuando un avión de United Airlines chocó contra un camión en la autopista durante su aterrizaje. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales, solo un herido leve, el conductor del camión. El incidente ocurrió cuando la aeronave, procedente de Venecia, descendía y colisionó primero con un poste de luz, lo que provocó que un neumático impactara contra el camión. Las cámaras del vehículo captaron el momento en que el tren de aterrizaje rompió la luna del camión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el suceso.

Viendo la secuencia del accidente de este avión contra un camión, del vídeo que acompaña esta noticia, es un milagro que no haya pasado nada, que no haya muertos y solo un herido leve. Ocurrió en uno de los momentos más críticos del vuelo, cuando la aeronave había sacado ya el tren de aterrizaje. Sin saber por qué, impactó contra una furgoneta que circulaba por la autopista en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el Estado de New Jersey.

También hemos podido ver cómo se vivió el accidente de avión desde dentro del camión. Cómo el hombre conduce cantando, ajeno a lo que está a punto de ocurrir, cuando un fortísimo ruido llama su atención.

El sonido es inconfundible, literalmente como si un avión estuviera aterrizando encima de su vehículo. Todo ocurre en solo tres segundos. Es el tiempo que pasa desde que se escucha, hasta que el tren de aterrizaje de la nave impacta contra la luna del vehículo y la estalla en mil pedazos. "¡Oh, mierda!", es lo único que alcanza a decir el conductor del camión. De forma casi increíble, está bien y solo tuvo que ser trasladado al hospital con diversos cortes por los cristales.

Todo lo graban las cámaras delanteras del vehículo que ha quedado destrozado tras el brutal impacto del avión, que es un Boeing de United Airlines. Los testigos han asegurado que sintieron algo cruzando la autopista.

El avión se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Newark, procedente de Venecia, pero en pleno descenso chocó, primero, contra un poste de la luz de la autopista, haciendo que un neumático del tren de aterrizaje se estrellara contra el camión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha abierto una investigación.

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