El grupo islamista Hamás ha confirmado oficialmente este viernes la muerte de su máximo líder, Yahya Sinwar, al que alabó como un "héroe mártir". La organización islamista, además, ha lanzado este viernes un mensaje a Israel en el que ha advertido de que la muerte de sus líderes "no significa ni el fin del movimiento, ni el de la lucha del pueblo palestino".

Hamás ha confirmado la noticia después de que Israel anunciara este jueves la muerte de Sinwar en un enfrentamiento con soldados israelíes en Rafah, sur de la Franja, un día antes. Se trata del primer comunicado de Hamás tras la muerte de su líder.

"Hamás es un movimiento de liberación dirigido por personas que buscan la libertad y la dignidad, y esto no se puede eliminar", recoge un comunicado firmado por el jefe de relaciones políticas e internacionales del buró político, Basem Naim.

"Creemos que nuestro destino es una de estas dos cosas buenas: o la victoria o el martirio", agrega. En el texto destaca que ninguna de las muertes de Israel contra algunos de sus líderes, como el comandante Sehadeh, el primer jefe de las Brigadas de Al Qassam, el brazo armado del grupo islamista, han logrado debilitar a su milicia.

"Más fuerte y popular"

La muerte de sus líderes -prosigue Naim- considera que han hecho "más fuerte y más popular" al grupo palestino, y que al mismo tiempo todos ellos son recordados como "iconos entre las futuras generaciones que continuarán el camino hacia una Palestina libre". "Sí, es muy doloroso y angustioso perder a personas queridas, especialmente a líderes extraordinarios como los nuestros, pero de lo que estamos seguros es de que finalmente saldremos victoriosos; este es el resultado para todas las personas que lucharon por su libertad", indican .

Lo cierto es que la muerte de Sinwar marca un antes y un después en el curso del conflicto regional puesto que el grupo palestino ha quedado descabezado tras los asesinatos del jefe del buró político, Ismail Haniyeh, y del jefe militar, Mohamed Deif, este verano. . Hamás no menciona a ninguno de estos tres líderes en su último comunicado.

"Hamás ya no gobernará Gaza. Es el comienzo del día después de Hamás", afirmó triunfal ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pocas horas después de que el Ejército confirmara la muerte de Sinwar. Netanyahu advirtió, no obstante, de que la guerra en la Franja, que acumula más de 42.400 muertos palestinos, todavía no ha terminado "con muchos desafíos por delante".

Al mismo tiempo, ha enviado un mensaje a la región, en concreto al Líbano, donde tropas israelíes continúan una ofensiva terrestre desde el 1 de octubre. Esta misma mañana las tropas israelíes han proseguido bombardeando diferentes puntos de la Franja de Gaza provocando nuevas víctimas mortales, entre ellas niños varios, según informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.