El expresidente estadounidense Donald Trump ha calificado este sábado al presidente de Estadis Unidos, Joe Biden, como "incompetente" y "débil", y le ha culpado de la crisis en Ucrania. "Están permitiendo que [Putin] se salga con la suya en este asalto a la humanidad. Putin está tocando a Biden como un tambor", ha dicho Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada este sábado Orlando. Trump ha ironizado sobre la política de sanciones que Estados Unidos y los aliados de la OTAN están imponiendo a Rusia tras el ataque a Ucrania. "Putin está diciendo 'oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años'. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?" expresó Trump ante el aplauso de sus seguidores. (EP)