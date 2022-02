El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha analizado hoy la situación de crisis mundial generada por el ataque de Rusia a Ucrania. "Estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho porque estamos enfrentándonos a algo que nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido una invasión en el más puro sentido de la palabra militar por todos los medios de un país a otro. Es una guerra total de Rusia a Ucrania y no podemos quedarnos cruzados de brazos. Ya que no vamos a enviar tropas enviemos por lo menos armas, démosles municiones que es la primera cosa que nos piden", ha destacado.

En una entrevista en Onda Cero, Borrell ha confesado que "no puedo decirle si el conflicto se va a agravar más, espero que no, pero la Unión Europea no es una Alianza Militar, no estamos pensados para eso, no tenemos ni los medios ni las capacidades ni la voluntad, la UE es una fuerza de paz pero llegado un cierto momento hay que ayudar a aquellos que sufren una agresión tan violenta y tan injustificada como esta". Añadiendo que Rusia ha puesto todos sus medio militares "en contra de un país que está resistiendo mucho más de lo que nadie esperaba".

En cuanto a la amenaza de Putin de poner en alerta a todas sus fuerzas disuasorias, en clara referencia al armamento nuclear ruso, Borrell se ha mostrado contundente:"¡Alármense, alármense, alármense! Creo que es una irresponsabilidad absoluta en este momento apelar al arma nuclear".

"La amenaza nuclear ahora está siendo más explícita. Esto demuestra la clase de personaje con la que nos enfrentamos. Puede que sea una amenaza retórica pero es una gigantesca irresponsabilidad elevar el nivel del conflicto a esos términos" ha sentenciado.