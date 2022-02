El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que tomará medidas severas contra Rusia por su ataque "injustificado y sin provocación" a Ucrania.

Biden ha advertido de consecuencias "catastróficas" para la potencia liderada por Vladimir Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha avisado del "duro impacto" contra la economía rusa, asegurando que las medidas lastrarán el crecimiento económico, aumentarán la inflación y erosionarán la base industrial del país.

La medida económica más drástica a la que se enfrentaría Rusia sería el aislamiento del sistema de SWIFT. No obstante, por el momento no se barajan grandes medidas relativas al suministro energético ni sacar a Rusia de este sistema de telecomunicaciones de banca, ya que la prioridad es que los líderes de los Veintisiete den el visto bueno a una respuesta inmediata a Moscú.

Pero, ¿qué es el SWIFT? ¿podrían tomarse estas medidas en un futuro? El SWIFT es una red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo, la base para que se puedan establecer relaciones económicas entre países.

En ese caso, se aislaría su sistema financiero y bancario. No podría importar productos de occidente, por ejemplo, ya que no podría pagar de ninguna manera al proveedor occidental.

Por este motivo, se trata de una medida que no solo tiene impacto en Rusia, sino también en todas las empresas y comercios que tienen relaciones comerciales en su mercado, como ya ha advertido Nikolai Zhuravlev, vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento de Rusia, y ha recogido el medio 'TASS': "Si desconectan a Rusia del SWIFT, no recibiremos divisas, pero los compradores, los países europeos en primer lugar, no recibirán nuestras mercancías: petróleo, gas, metales y otros componentes importantes".