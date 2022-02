Pedro Baños, coronel en la reserva, ha querido analizar en laSexta Noche cuáles podrían ser las intenciones de Putin en Ucrania tras las nuevas sanciones a Rusia que la Unión Europea anunció en la noche de este sábado: "Todas estas medidas van encaminadas a no financiar la guerra a Putin. Las guerras son carísimas, y ya decía Napoleón que las guerras se hacen con tres cosas: con dinero, dinero y dinero, y de eso ahora mismo Putin no va muy sobrado". El experto en geoestrategia cree, no obstante, que estas medidas podrían llevar la guerra a un escenario preocupante.

"Estas nuevas sanciones van a acelerar, por parte de Rusia, la ofensiva y, sobre todo, el ataque a Kiev, que es el centro de gravedad de toda la operación para doblegar al gobierno", ha apuntado Baños, que ha precisado que, "seguramente, vamos a ver en las próximas horas un incremento de esta ofensiva para intentar acelerar el proceso y que la guerra sea lo más corta posible. Porque a Putin no le interesa una guerra larga".