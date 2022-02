El chef José Andrés se ha desplazado a Medyka, en la frontera entre Ucrania y Polonia. Junto con su ONG World Central Kitchen están dando de comer a las personas que salen del país debido a la invasión rusa.

"No para de llegar gente. Tienen frío. Las familias tienen frío. Traen con ellos lo que han podido coger, que, normalmente, es una maleta. Vienen niños. Lo único que veo es gente que escapa de la guerra", explica el cocinero asturiano en el vídeo superior de la noticia.

En estas imágenes, que ha compartido en sus redes sociales y en las de la ONG, se puede ver el puesto de reparto de comida caliente: "Gente del mundo... ¡Reportando desde la frontera con Ucrania! Este es uno de los lugares @WCKitchen tiene comidas calientes. Está bajo cero esta noche y me encuentro con tantos refugiados, familias que están escapando y no saben qué sigue... ¡Haremos todo lo posible para no decepcionarlos! #ChefsForUkraine".

Además, explica que tienen más carpas de ayuda repartidas por la frontera: "No para de llegar gente. Habrán llegado unos 8.000 solo aquí. Estamos en Polonia, Rumania, en diferentes países y dentro de Ucrania. Estamos en Ucrania y contactando con los restaurantes. Hay muchas maneras de ayudar. Estamos haciendo una de ellas, apoyando en la frontera, cuidando a la gente".