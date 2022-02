Javier Urra dibuja en Más Vale Tarde un perfil psicológico de Vladímir Putin. A su juicio, el presidente ruso "lo que no soporta es al que es débil" y "cree que todo Occidente es débil". Como psicólogo forense, Urra afirma que le preocupa "su aceleración": "Entra en Ucrania, pero inmediatamente amenaza a Finlandia, a Suecia, luego dice todo el tema nuclear, es como si se le escapara el tiempo o supiera algo de su propia realidad", afirma.

Para el experto, Putin "es como ese niño que se sabe no querido pero que le temen". ¿Se puede convencer a una persona así? "Categóricamente no", responde Urra, que incide: "Convencer no, seguro, vencerle sí, y eso él lo sabe". Con respecto al amor que el mandatario ruso profesa a los perros, el psicólogo subraya que "a un perro lo dominas, eres el dueño de, es distinto al ser humano".

"Él no puede perder", afirma Urra, que afirma que Putin "necesita primero que alguien se le enfrente, si no, no tiene límites": "Irá siendo expansivo cada vez más, porque no tiene límites, cada vez es más mayor... Hay que enfrentarle, pero no humillarle", opina.

A juicio de Javier Urra, a Putin "no le importa el futuro" porque "el personaje es él" y destaca cómo trata de proyectar una imagen pública de "virilidad": "Cuando una persona tiene que demostrarse tanto es porque tiene en el fondo algún tipo de inseguridad", señala, apuntando que a Putin "le gusta despreciar, porque él está por encima de".

"Puede hacerse un ser paranoico que crea que quieren acabar con él, que lo quieren envenenar y entonces es más peligroso", advierte finalmente Urra, que considera que "es muy preocupante" el hecho de que Putin tenga acceso al mayor arsenal nuclear del mundo: "Este tipo de personajes nos cambia muchas veces la historia, por eso ha llegado ahí, por su frialdad y porque se le teme", concluye.