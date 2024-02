Trump alienta a Putin a atacar a los países de la OTAN que tengan pagos pendientes con la Alianza. Así lo ha dicho esta noche en un mitin para lograr ser el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. "Si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá? No, no lo haría les animaría a ellos a hacer lo que demonios quisieran", aseguró. Trump ya avisó de que esta guerra terminaría el primer día que llegue a la Casa Blanca, algo similar a lo que decía Putin esta semana, que aseguraba que la guerra se acabará cuando EEUU deje de apoyar a Ucrania, pero los ucranianos no temen a que acabe, sino a las condiciones que Rusia les impondría si pierden.