El Ejército ruso ha bombardeado la ciudad ucraniana de Odesa con drones iraníes y misiles de crucero por segunda noche consecutiva, aunque hasta el momento las autoridades no han informado de bajas civiles o daños críticos a infraestructuras. Según la emisora de radio ucraniana 'Suspilne', en la ciudad se ha escuchado el sonido de numerosas explosiones durante la madrugada de este miércoles a pesar de que no se ha declarado la alerta aérea en la región. Las Fuerzas Armadas de Rusia han utilizado tanto misiles de crucero Kalibr Kh-22 como drones 'Shahed' de fabricación iraní, ha informado el diario 'The Kyiv Independent'.