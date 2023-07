Turquía llevaba más de un año bloqueando la ratificación de la entrada de Suecia en la OTAN por parte del Parlamento turco. Finalmente, y en un giro inesperado,Ankara ha dado luz verde este lunes a la entrada del país escandinavo en la alianza, que se convertirá en el miembro número 32. Lo ha hecho en víspera de la cumbre que la Alianza Atlántica que se celebra este martes y miércoles en Vilna (Lituania).

Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, no ha dado su brazo a torcer gratis. Entre las concesiones para levantar el veto están las extradiciones de kurdos y el envío de armas a Ankara, y ahora se ha sumado una petición muy deseada por el país otomano: entrar en la Unión Europea. "Abran el camino a Turquía a la Unión Europea", ha pedido Erdogan el mismo lunes.

Un proceso de integración europea que lleva paralizado años, tras la deriva autoritaria de Erdogan, pero que utiliza ahora como moneda de cambio. Además, ha logrado el compromiso de Suecia de apoyar la modernización de las uniones aduaneras y también la liberalización de los visados.

No obstante, el camino de los suecos hacia la OTAN aún tiene el obstáculo de Hungría, aunque aseguraron que no serían los últimos en abrirles la puerta. Puerta que, de momento, permanece cerrada, o al menos no abierta de par en par para Ucrania, que no saldrá de Vilna con un compromiso de adhesión.

La situación de Ucrania

La organización militar ultima eliminar en la capital lituana algunos de los pasos burocráticos que acompañarán a la futura invitación, como el llamado Plan de Acción de Membresía, que establece los requisitos para entrar.

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de camino a asistir a la cumbre de la OTAN, ha mostrado su enfado y ha considerado que es "absurdo" que la Alianza no vaya a dar una fecha de invitación para que su país se adhiera. Además, ha asegurado que tiene "señales" de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra.

"La fórmula solo se refiere a la invitación, y no a la adhesión de Ucrania", ha señalado Zelenski sobre el contenido de la declaración que los aliados estarían negociando. El presidente ha calificado de "absurdo y sin precedentes" que la declaración que se estaría debatiendo no incluya fecha para invitar a Ucrania a unirse a la Alianza.