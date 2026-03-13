La guerra psicológica de Israel en Líbano: lanzan miles de folletos con un QR en Beirut para reclutar como informantes a civiles

Los detalles Los israelíes, además de bombas, están lanzando sobre el país panfletos con mensajes como que "la nueva realidad" había llegado "tras el gran éxito en Gaza".

Israel continúa su ofensiva en Líbano utilizando una estrategia similar a la empleada en Gaza, incluyendo una guerra psicológica mediante el lanzamiento de panfletos. Estos folletos, que incluyen códigos QR, buscan reclutar a civiles libaneses como informantes. Los mensajes instan a la población a no convertir su país en un campo de batalla, afirmando que "Hizbulá es el escudo de Irán". El Gobierno libanés ha advertido sobre el riesgo de escanear los códigos QR por posibles hackeos. En 14 días, los ataques han causado 773 muertes y 1.933 heridos, con un aumento notable en las víctimas menores de edad.

Israel sigue en Líbano con la misma estrategia empleada en Gaza. Con la guerra psicológica, con el lanzamiento de miles de panfletos sobre un país al que están masacrando día sí y día también. Al que bombardean a cada hora con ataques incluso en el centro de Beirut que apenas están a un kilómetro de distancia de su parlamento. Ahora, quieren llegar a la población libanesa.

Quieren hacerlo con una serie de folletos en los que incluso hay un QR que, si se escanea, sirve para reclutar a civiles libaneses como informantes de Israel.

Además, tienen mensajes como "Líbano es tu elección, no la de otros", mientras afirman que "Hizbulá es el escudo de Irán" en el país.

Instan a la población libanesa a no convertir su país en un campo de batalla e incluso llegan a simular portadas de periódico bajo el título de "La nueva realidad" que había llegado a Beirut como resultado del "gran éxito en Gaza".

El Gobierno de Líbano ha pedido a la población no escanear esos códigos QR ante el temor de posibles hackeos israelíes. Ante el temor al Mossad.

Mientras, el número de muertos que Israel ha dejado en Líbano se acerca a los 800 en apenas 14 días. El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado a 773 el número de víctimas, de las que 62 son mujeres y 608 son hombres, y a 1.933 el de heridos.

En ese sentido, han observado un notable aumento con respecto a las víctimas menores de edad desde el día anterior. Los fallecidos han pasado de 98 a 103 en apenas 24 horas, mientras que los heridos han pasado de 304 a 326.

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