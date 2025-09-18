Ahora

"¿Por qué se ha llegado a esto?"

El grito desgarrador de un palestino huyendo de Ciudad de Gaza: "¿Es tan barata nuestra sangre? No nos quedan fuerzas para seguir en pie"

El contexto Los constantes bombardeos del Ejército israelí sobre la ciudad han forzado a los palestinos que quedaban allí a iniciar un éxodo a ninguna parte.

Un hombre palestino abandona Ciudad de Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Israel pretende dejar completamente desértica Ciudad de Gaza. Además de los continuos bombardeos sobre la zona, el Ejército israelí ha forzado a la población a un éxodo a ninguna parte huyendo del principal objetivo actual de las tropas de Benjamin Netanyahu.

Esto ha llevado a enormes colas de gente abandonando la ciudad en busca de otro lugar donde refugiarse de los ataques, pero sin rumbo fijo. El Ejército israelí ha recomendado acudir a varias zonas humanitarias, pero han obviado el hecho de que esos puntos llevan meses colapsados.

Ante esta situación, un palestino ha compartido la desgarradora situación que están viviendo mientras abandonaba Ciudad de Gaza: "¿Por qué ha llegado a esto? ¿Hasta tal extremo? ¿Es nuestra sangre tan barata o es que nuestras palabras no significan nada?".

"Estas lágrimas provienen de un hombre, un hombre que está llorando. Lloramos por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestros tíos, por todos los que forman parte de nuestras vidas. Hablan de humanidad, pero eso no se aplica a nosotros. En Gaza no queremos nuestra causa. Porque no hay otra causa que la humanidad. No se nos ofrece nada en el sentido humanitario. Todo lo que se nos ofrece son crímenes y la privación de nuestra dignidad", ha añadido.

Unas palabras que ha reproducido cargado de las pocas pertenencias que le quedan: "Ya no nos quedan fuerzas para seguir adelante. ¡Juro por dios que ni siquiera puedo mantenerme en pie!".

