El grito desgarrador de un palestino huyendo de Ciudad de Gaza: "¿Es tan barata nuestra sangre? No nos quedan fuerzas para seguir en pie"

El contexto Los constantes bombardeos del Ejército israelí sobre la ciudad han forzado a los palestinos que quedaban allí a iniciar un éxodo a ninguna parte.

Israel está llevando a cabo una campaña intensa para deshabitar Ciudad de Gaza, mediante bombardeos constantes y forzando a la población a un éxodo sin destino claro. Las personas huyen en masa, formando largas colas en busca de refugio, aunque las zonas humanitarias recomendadas están saturadas desde hace meses. Un palestino, en medio de este caos, expresó su dolor y desesperación cuestionando el valor de sus vidas y palabras: "¿Por qué ha llegado a esto? ¿Es nuestra sangre tan barata?". Denunció la falta de humanidad y la privación de dignidad, afirmando que solo reciben crímenes en lugar de ayuda. Con pocas pertenencias, lamentó su agotamiento físico y emocional: "¡Juro por dios que ni siquiera puedo mantenerme en pie!".

Israel pretende dejar completamente desértica Ciudad de Gaza. Además de los continuos bombardeos sobre la zona, el Ejército israelí ha forzado a la población a un éxodo a ninguna parte huyendo del principal objetivo actual de las tropas de Benjamin Netanyahu.

Esto ha llevado a enormes colas de gente abandonando la ciudad en busca de otro lugar donde refugiarse de los ataques, pero sin rumbo fijo. El Ejército israelí ha recomendado acudir a varias zonas humanitarias, pero han obviado el hecho de que esos puntos llevan meses colapsados.

Ante esta situación, un palestino ha compartido la desgarradora situación que están viviendo mientras abandonaba Ciudad de Gaza: "¿Por qué ha llegado a esto? ¿Hasta tal extremo? ¿Es nuestra sangre tan barata o es que nuestras palabras no significan nada?".

"Estas lágrimas provienen de un hombre, un hombre que está llorando. Lloramos por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestros tíos, por todos los que forman parte de nuestras vidas. Hablan de humanidad, pero eso no se aplica a nosotros. En Gaza no queremos nuestra causa. Porque no hay otra causa que la humanidad. No se nos ofrece nada en el sentido humanitario. Todo lo que se nos ofrece son crímenes y la privación de nuestra dignidad", ha añadido.

Unas palabras que ha reproducido cargado de las pocas pertenencias que le quedan: "Ya no nos quedan fuerzas para seguir adelante. ¡Juro por dios que ni siquiera puedo mantenerme en pie!".