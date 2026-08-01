Grecia, en llamas: Atenas, en alerta máxima ante un fuego que avanza sin control por el fuerte viento

¿Qué está pasando? El país heleno ha tenido que evacuar varios pueblos próximos a la región ateniense mientras se espera que la cosa siga sin mejorar.

Grecia enfrenta una grave crisis por incendios forestales avivados por fuertes vientos, que han rodeado Atenas, poniendo a la región en máxima alerta. En una zona crítica a 60 kilómetros al noroeste de la capital, varios pueblos fueron evacuados. La Guardia Costera rescató a 12 personas en la Bahía de Porto Germeno, mientras los Bomberos desplegaron 325 efectivos y numerosos vehículos. En el Peloponeso, las operaciones aéreas son imposibles debido al viento, aunque en Creta se ha controlado un gran incendio. Protección Civil ha declarado el nivel de alerta más alto en Atenas y otras regiones. En Francia, un incendio en Var reavivó, provocando la evacuación de 2.500 personas.

Grecia se quema. Se quema por unos incendios forestales avivados por fuertes vientos que han arrasado varias zonas del país. Que han cercado a Atenas. Que tienen a la región ateniense en máxima alerta entre operaciones de extinción a gran escala y evacuaciones de emergencia en marcha.

Las llamas tienen en situación crítica a una zona a 60 kilómetros al noroeste de Atenas. Varios pueblos de la región han tenido que ser evacuados como medida de precaución.

Mientras, la Guardia Costera en la Bahía de Porto Germeno, a 50 kilómetros de Atenas, ha rescatado a 12 personas debido a un incendio que ha arrasad una decena de casas y que está fuera de control, informa ERT.

Los equipos de Bomberos han desplegado a unos 325 efectivos y más de un centenar de vehículos entre camiones, aviones de extinción y helicópteros.

Mientras, también luchan contra las llamas en el Peloponeso, en el este del territorio, donde las operaciones aéreas siguen sin ser posibles por los fuertes vientos. La buena nueva es que han controlado un gran incendio en el sur de Creta.

La situación sigue siendo crítica en todo el país y se prevé que siga siendo así por las fuertes rachas de viento.

Protección Civil ha declarado el nivel de alerta más alto para la región metropolitana de Atenas y la mitad sur de la isla de Eubea. En Creta, un grado menor, al igual que en el Peloponeso y en las islas del mar Egeo, como las Cícladas y Quíos, al igual que en Lesbos.

Cerca de 2.500 evacuados en Francia

En Francia, un incendio en el departamento montañoso de Var, en el sureste del país, que había sido controlado hace tres días, se reavivó el viernes, arrasando más de 1.000 hectáreas en seis horas, según informó BFM TV.

Cerca de 2.500 personas fueron evacuadas durante la noche, y los Bomberos recibieron refuerzos el sábado, cuando se esperaba que los vientos se intensificaran y complicaran los esfuerzos para controlar el incendio.

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