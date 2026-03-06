'La Gran América del Norte', el nuevo delirio 'trumpista' en forma de mapa que ignora los países centroamericanos

¿Por qué es importante? El secretario de Defensa estadounidense ha anunciado un nuevo mapa que abarca desde Groenlandia hasta Ecuador, considerando todo ese territorio parte del "perímetro de seguridad" de EEUU, un espacio que aseguran que Washington "debe proteger" por su propia seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado un nuevo concepto geopolítico denominado "La Gran América del Norte", que abarca desde Groenlandia hasta Ecuador. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, este territorio es considerado parte del "perímetro de seguridad" de Estados Unidos, justificando así la política expansionista del país. Hegseth ha rediseñado los límites geográficos, señalando que América del Norte ya no comienza en México. En una conferencia en Miami, destacó la importancia de la seguridad fronteriza como prioridad nacional. La reunión, que excluyó a países como México y Brasil, precede a la cumbre 'Escudo de las Américas'.

"La Gran América del Norte". Este es el nombre del nuevo delirio del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que ha anunciado su secretario de Defensa, Pete Hegseth: un nuevo mapa que abarca desde Groenlandia hasta Ecuador. Considera todo ese territorio parte del "perímetro de seguridad" de EEUU, un espacio que aseguran que Washington "debe proteger" por su propia seguridad y que es la nueva justificación 'trumpista' para seguir adelante con su política expansionista.

Hegseth ha rediseñado los límites geográficos y, para EEUU, América del Norte ya no empieza en México. "El presidente Trump ha dibujado un nuevo mapa estratégico desde Groenlandia hasta el Golfo de América y al Canal de Panamá y los países que los rodean. En el departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico 'Gran América del Norte'", remarcó.

"Porque ninguna nación y territorio soberano al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, forma parte del 'Sur Global'. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en esta gran región en la que todos vivimos", agregó este jueves en la conferencia inaugural de las Américas contra los carteles en Miami, en la que destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.

"Si nos tomamos en serio nuestra seguridad nacional y priorizamos la geografía, no podemos seguir como hasta ahora. Esto significa que, para todos los países de este hemisferio, la seguridad fronteriza debe ser su máxima prioridad", dijo en el discurso, que pronunció en medio de la guerra entre EEUU e Irán.

Así, agregó que "la seguridad fronteriza es seguridad nacional". "El presidente Trump lo dijo cuando empezó su campaña: no eres un país sin fronteras, y tiene razón. El presidente Trump selló nuestra frontera ordenando a las fuerzas armadas movilizar recursos y personal para detener la invasión de cárteles y otros grupos criminales", apuntó.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de EEUU (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

La conferencia, que reunió a gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, tiene lugar como preámbulo de la cumbre 'Escudo de las Américas' que Trump albergará este sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.

