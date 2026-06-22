El funcionario permanente de Downing Street: el gato Larry lleva más tiempo que cualquier primer ministro de Reino Unido

Los detalles Era un gato callejero que adoptó David Cameron, tiene 19 años, 15 en activo, y ha visto pasar a dos reyes y ya lleva seis primeros ministros. Ahora va a por su séptima vida.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha dimitido, aunque permanecerá en el cargo hasta septiembre. Desde el referéndum del Brexit hace diez años, seis primeros ministros han pasado por Downing Street: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Starmer. Andy Burnham es el previsible sucesor. Sin embargo, el único residente constante ha sido Larry, el gato ratonero en jefe desde 2011, que ha presenciado los cambios de liderazgo y las crisis del país. Adoptado por Cameron, Larry ha visto pasar a dos reyes y ha estado más tiempo en Downing Street que cualquier primer ministro.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha dimitido este lunes, aunque se mantendrá hasta septiembre en el puesto. Este martes se cumplen diez años del referéndum del Brexit y desde entonces han pasado seis primeros ministros por Downing Street: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer. El siguiente va a ser, si nada cambia, Andy Burnham. ¿Durara? En realidad en Downing Street solo hay un inquilino que ha aguantado todos estos años.

Se llama Larry y su cargo oficial es el de ratonero en jefe de Reino Unido desde 2011. Era un gato callejero que adoptó David Cameron y que es toda una institución. Tiene 19 años y 15 en activo, ha visto pasar a dos reyes y lleva más tiempo en Downing Street que cualquier primer ministro. Ya lleva seis y ahora va a por su séptima vida. Siete primeros ministros en los últimos diez años y ninguno ha caído de pie. Larry ha visto la crisis de Reino Unido entre maullidos y ronroneos.

David Cameron fue quien lo adoptó y entró al Gobierno con la promesa del referéndum del Brexit, y este martes hará diez años. El pueblo de Reino Unido acudió a las urnas para votar la salida de la Unión Europea, ganó la salida y salió Cameron.

La siguiente crisis, y la tarea de negociar con la Unión Europea, fue de Theresa May. Intentó sin éxito que Irlanda del Norte mantuviera las normas europeas. Mientras, Larry ocupó un papel importante durante su mandato, porque consiguió colarse en la foto con Donald Trump en su visita oficial a Reino Unido.

Tras ella, fue Boris Johnson quien cerró el Brexit. Pero su mandato quedó marcado por la pandemia y sus fiestas clandestinas en Downing Street. Al mismo tiempo, Larry también tenía sus escándalos, las peleas con Dilyn, el perro de Boris Jonshon.

Tras su dimisión aterrizó Liz Truss, quien duró en el cargo 49 días marcados por la crisis en los mercados, hasta el punto de necesitar la intervención del banco de Inglaterra.

Con esos problemas económicos y con los de la guerra de Ucrania tuvo que lidiar Rishi Sunak. El coste de la vida seguía subiendo y su Gobierno era considerado proricos.

Keir Starmer llegó al poder como la gran esperanza británica, con la promesa de una política progresista que uniría a Reino Unido tras el Brexit. Pero haber nombrado como embajador en Estados Unidos a un salpicado por Jeffrey Epstein acabó siendo su gran escándalo. Un caos tras otro en el Gobierno mientras Larry ha sido un funcionario permanente en un edificio de jefes temporales.

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