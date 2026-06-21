Diez años después del Brexit: Reino Unido mira a Europa con nostalgia y crece el deseo de volver a la UE

El contexto El cambio de percepción es evidente y es que según una encuesta de YouGov realizada en mayo, el 56% de los británicos está ahora a favor de volver a formar parte de la Unión Europea.

Hace diez años, el Brexit fue impulsado como una promesa de soberanía y prosperidad para Reino Unido. Sin embargo, una década después, muchos británicos sienten que fue una oportunidad perdida. Las celebraciones iniciales han dado paso a manifestaciones que consideran el Brexit un error histórico. Según una encuesta de YouGov, el 56% de los británicos ahora apoya volver a la UE, con el respaldo entre los jóvenes alcanzando el 70%. En lugares como España, británicos residentes expresan su deseo de reincorporarse a Europa. Desde el referéndum de 2016, Reino Unido ha tenido siete primeros ministros.

Hace una década, el Brexit fue presentado por sus defensores como el inicio de una nueva era de soberanía, prosperidad y control de las fronteras. Diez años después de aquel histórico referéndum que cambió el rumbo de Reino Unido, muchos británicos hacen balance con una sensación muy distinta: la de una oportunidad perdida.

Las imágenes que hace diez años reflejaban la euforia de los partidarios de la salida de la Unión Europea contrastan ahora con las manifestaciones celebradas estos días en varias ciudades británicas para recordar una fecha que muchos consideran un error histórico. "Seguimos esperando las glorias del Brexit. Y los beneficios del Brexit", lamentaba una de las asistentes a una de las concentraciones.

Otra manifestante era todavía más contundente: "El Brexit ha sido un auténtico desastre para el país en muchos aspectos". El cambio de percepción es evidente y es que según una encuesta de YouGov realizada en mayo, el 56% de los británicos está ahora a favor de volver a formar parte de la Unión Europea, frente al 35% que se opone.

Otras estimaciones elevan ese respaldo hasta el 60% de media durante este año. Entre los jóvenes el sentimiento es aún más claro. Cerca del 70% apoya la reincorporación a la UE, una generación que, en muchos casos, ni siquiera tenía edad para votar cuando se celebró el referéndum de 2016.

No esconden su esperanza

Ese deseo de acercamiento a Europa también se percibe entre los numerosos británicos que residen o pasan largas temporadas en España. En la playa de la Malagueta, en Málaga, algunos no esconden su esperanza de que Londres vuelva algún día al proyecto europeo. "Gran Bretaña necesita reincorporarse a Europa cuanto antes. En cuanto nos acepten. Estoy seguro de que nos recibirán con los brazos abiertos", aseguraba un ciudadano británico.

Otro defendía una relación mucho más estrecha con Bruselas en un contexto internacional cada vez más incierto. "Creo que Reino Unido podría acercarse más a Europa, especialmente con la situación en Estados Unidos, que es tan impredecible", afirmaba.

El resultado del referéndum de junio de 2016 sorprendió al mundo. Con un ajustado margen, los votantes optaron por abandonar la Unión Europea después de más de cuatro décadas de integración. Aquella noche fue celebrada por los defensores de la salida como una victoria histórica. El entonces líder euroescéptico Nigel Farage proclamó que se trataba de "una victoria para la gente común, para la gente decente".

Desde el referéndum de 2016, Reino Unido ha tenido siete primeros ministros, la misma cifra que durante los 40 años anteriores en los que permaneció dentro de la Unión Europea.

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