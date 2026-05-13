Trump se queda sin su torre en Australia: cancelan la construcción del edifico, que aspiraba a ser el más alto del país

Una imagen de la fachada de una Torre Trump

¿Qué ha pasado? Desde la promotora explican que la marca Trump se había vuelto "tóxica para los australianos" tras los recientes acontecimientos internacionales y el inicio de la guerra contra Irán.

La promotora australiana Altus Property Group ha decidido abandonar el proyecto de construir una torre vinculada a la familia Trump en Gold Coast, Australia. El edificio, que aspiraba a ser el más alto del país, se ha visto afectado por la percepción negativa de la marca Trump, considerada "tóxica" tras eventos internacionales recientes y la guerra contra Irán. Aunque el acuerdo con la Organización Trump se firmó en febrero, el director ejecutivo David Young busca ahora otras marcas de lujo para continuar el desarrollo. El proyecto, que incluía un hotel de seis estrellas y 270 apartamentos de lujo, no avanzó en los trámites urbanísticos y generaría 1.000 empleos.

La promotora australiana que iba a construir una torre vinculada a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Gold Coast, ha decidido abandonar el proyecto.

Este edificio aspiraba a convertirse en el más alto de Australia, según anunció su director ejecutivo, David Young. El empresario, principal responsable de la promotora Altus Property Group, ha afirmado que la marca Trump se había vuelto "tóxica para los australianos" tras los recientes acontecimientos internacionales y el inicio de la guerra contra Irán, aunque ha defendido que la Organización Trump "no tiene nada que ver con el presidente".

Por otro lado, ha señalado en una misma publicación en LinkedIn, que varias organizaciones australianas habían logrado reunir 120.000 firmas para frenar el desarrollo del inmueble, aunque ha indicado que solo el 10% de las mismas corresponde a residentes de Gold Coast.

El proyecto, denominado 'Hotel y Torre Internacional Trump Gold Coast', fue presentado el pasado 23 de febrero como un rascacielos de 340 metros y 91 plantas que iba a levantarse en Surfers Paradise, principal zona turística de Gold Coast, en el estado de Queensland (este).

La iniciativa contemplaba una inversión de 1.500 millones de dólares australianos (un poco más 1.000 millones de dólares) y preveía concluir las obras hacia 2030.

Young había informado de que el acuerdo definitivo con la Organización Trump fue firmado el 14 de febrero en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, y defendió en ese momento que la marca representaba lujo y calidad.

Sin embargo, este martes por la noche el empresario australiano indicó que ya mantenía conversaciones con otras marcas internacionales de lujo para continuar el desarrollo del proyecto sin el nombre Trump.

"No hay acritud entre la familia Trump y yo", ha escrito Young, quien ha dicho mantener una relación de casi dos décadas con la familia del mandatario estadounidense. "Es puro negocio", ha añadido.

El complejo proyectado incluía un hotel de seis estrellas que ocuparía aproximadamente un tercio del inmueble, además de 270 apartamentos de lujo, tiendas de alta gama, restaurantes, club de playa y una piscina con vistas al océano Pacífico.

Altus también había asegurado que el desarrollo generaría unos 500 empleos durante la fase de construcción y otros 500 permanentes una vez finalizado. El proyecto nunca llegó a avanzar en los trámites urbanísticos.

El vicealcalde interino de Gold Coast, Mark Hammel, ya había advertido en febrero que todavía no se había presentado una nueva solicitud formal ante el ayuntamiento para autorizar la construcción del rascacielos.

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