Florida presenta un recurso ante el Supremo por la anulación de la pena de muerte al español Pablo Ibar

En un comunicado, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, ha informado que el Estado de Florida ha presentado un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo de dicho Estado por la anulación de la pena de muerte a Pablo Ibar.

Krakenberger, ha recordado que el Tribunal Supremo de Florida acordó, en una decisión por cuatro votos contra tres, anular la declaración de culpabilidad y, por tanto, la condena a muerte al preso de orígenes vascos.

En su escrito, el Tribunal Supremo de Florida ha indicado que dicha decisión no adquiriría el carácter de decisión firme "hasta tanto no se ventilaran los posibles recursos que se pudieran presentar en plazo y forma".

La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha señalado que ya consideraban la posibilidad de que, "con casi total seguridad", el Estado de Florida recurriría, por lo que la noticia "no ha supuesto ninguna sorpresa", ha indicado Krakenberger.

En el citado recurso, el Estado de Florida, otra vez, "pone en tela de juicio el testimonio del experto en reconocimiento facial Raymond Evans, que identificó cinco discrepancias entre Ibar y el perpetrador que aparece en la fotografía extraída de la cinta de video-vigilancia de poca resolución e ínfima calidad sobre el que se sustenta la acusación".

Además, en el recurso ha manifiestado que Evans admitió que "no podía excluir por completo a Ibar de ser la persona que aparece en la cinta". De esta manera, el Estado de Florida ha destacado que Evans "no puede descartar a Ibar por el mismo motivo por el que no se puede afirmar que sea Ibar, es decir, por la ínfima calidad, baja resolución y fuertes contrastes lumínicos del video".

El Estado de Florida, ha señalado además, que independientemente del testimonio que podría haber aportado cualquier experto en reconocimiento facial, "ello no afectaba a la identificación del testigo ocular Foy, el vecino que eligió la foto de Ibar (y la de otra persona más) en una rueda de identificación fotográfica semanas después de los hechos".

En su recurso de reposición "no hace mención de todas las pruebas que Ibar ha presentado en su recurso que demuestran que la identificación por parte del Sr.Foy adoleció de numerosas circunstancias que ponen en tela de juicio su fiabilidad".

Finalmente, el Estado de Florida ha intentado distanciar el caso de Ibar del caso de Peñalver, "pretensión que el Tribunal Supremo de Florida indicó previamente que no había sido sólidamente argumentado". Peñalver fue absuelto en su tercer juicio.

Krakenberger ha anunciado que la defensa de Ibar presentará los argumentos que "estime oportunos" contra este recurso de reposición de la fiscalía y ha indicado que "ahora solamente queda esperar que el Tribunal Supremo de Florida dictamine sobre dicho recurso", en un plazo de entre dos y cuatro meses.

En caso de rechazar el Tribunal el recurso, su decisión sería firme, por lo que Pablo Ibar "vería por fin satisfecha su demanda de poder demostrar su inocencia en un juicio con una defensa letrada eficaz". "Normalmente este tipo de recursos suelen ventilarse en un plazo de entre dos y cuatro meses", ha concluido.