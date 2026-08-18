La Fiscalía de Portugal presenta cargos contra un alcalde ultraderechista al proponer la retirada de las ayudas públicas a los gitanos

Los detalles Rui Cristina, alcalde de Albufeira y miembro del partido ultra Chega, aseguró en un pleno que no daría ayudas públicas a "un grupo de ciudadanos locales pertenecientes a una minoría étnica" alegando que no pagan impuestos.

La Fiscalía de Portugal ha presentado cargos contra Rui Cristina, alcalde de Albufeira, por presunta discriminación e incitación al odio y la violencia. Durante un pleno en noviembre de 2025, Cristina declaró que no destinaría ayudas de vivienda a la comunidad gitana, justificando que no pagan impuestos. La Fiscalía investiga estas declaraciones, señalando que el alcalde buscó menospreciar y discriminar a este grupo étnico, fomentando el odio. Cristina, junto a su partido de extrema derecha Chega, ha tenido conflictos con la comunidad gitana por su discurso xenófobo. André Ventura, líder de Chega, criticó la investigación, calificándola de "lamentable".

La Fiscalía de Portugal ha presentado cargos contra el alcalde de la localidad de Albufeira, en el Algarve, por un presunto delito de discriminación e incitación al odio y a la violencia por sus declaraciones en un pleno asegurando que no daría ayudas a la comunidad gitana.

El Ministerio Público está investigando los hechos ocurridos durante una sesión plenaria celebrada en noviembre de 2025 en la que se debatía sobre vivienda pública. Durante el pleno, el alcalde, Rui Cristina, anunció que el Ayuntamiento no iba a destinar fondos en materia de vivienda "a un grupo de ciudadanos locales pertenecientes a una minoría étnica" alegando que estos no pagan impuestos, según detalla el escrito de la Fiscalía.

Tanto Cristina como su formación de extrema derecha, Chega, han tenido varios encontronazos con la comunidad gitana por el discurso xenófobo que han empleado en sus campañas políticas.

En este contexto, la Fiscalía consideró que el alcalde "actuó con la intención de atentar contra el honor y la consideración que se deben a las personas pertenecientes a ese grupo étnico (...) atribuyéndoles de manera genérica la evasión de sus responsabilidades fiscales", todo esto "con el propósito de menospreciarlos y discriminarlos, fomentando un sentimiento de odio y aversión hacia dicha comunidad".

Al conocerse que la Fiscalía estaba investigando a Cristina, el líder de Chega, André Ventura, consideró "lamentable" la situación y acusó a las autoridades portuguesas de "hacer uso de sus poderes policiales y coercitivos para intimidar a un representante del pueblo que había afirmado -y con razón- que no seguiría concediendo viviendas sociales a los gitanos.

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