El acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe se declara culpable 3 años después del magnicidio

El acusado de disparar contra Shinzo Abe hace más de tres años es un exmilitar de las Fuerzas Marítimas japonesas. Disparó contra Abe, según recoge la prensa nipona, por sus vínculos con una organización religiosa que, dice, arruinó a su familia.

Tetsuya Yamagami, el hasta ahora presunto autor del asesinato de Shinzo Abe se ha declarado culpable por la muerte del ex primer ministro en el primer día de su juicio, tres años y medio después del magnicidio. El acusado, de 45 años, utilizó una pistola casera para disparar contra el que fuera primer ministro de Japón hasta 2020 durante un acto de campaña en la provincia de Nara en julio de 2022.

Yamagami, un exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Defensa, fue arrestado tras alcanzar a Abe en el mismo lugar del ataque. Le disparó dos veces, una vez en el cuello y otra, en el corazón. "Todo es cierto (...). No hay duda de que lo hice", ha declarado en la primera sesión de su juicio, según el diario japonés 'Asahi Shimbun'. Es la primera vez que el hasta ahora acusado por el asesinato del ex primer ministro se pronuncia públicamente desde que tuvo lugar el asesinato.

Según el citado medio, Yamagami habría asegurado que su familia se arruinó económicamente después de que su madre se uniera a la Iglesia de la Unificación e hiciera cuantiosas donaciones a la organización, y que la decisión de atacar al ex primer ministro, que había dejado el cargo dos años antes por problemas de salud, por sus estrechos vínculos con esta misma organización.

La defensa del acusado, que no impugnará el cargo de asesinato, sí tiene intención de luchar contra el otro cargo del que se acusa a Yamagami, el de violación de la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas: sostienen que la legislación sobre armas de fuego no se puede aplicar a su cliente al tratarse de una escopeta de fabricación casera.

Están programados un total de 18 días de audiencias y no se espera que se conozcan las alegaciones finales hasta el 18 de diciembre, mientras que el veredicto podría conocerse el 21 de enero.