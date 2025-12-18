Maduro tacha a Trump de "guerrerista y colonialista" y pide una reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras el "bloqueo total" de los petroleros

El contexto El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "guerrerista y colonialista" la orden de Donald Trump de bloquear los petroleros sancionados que operan en Venezuela. Maduro afirmó que esta medida es ilegal y que el país seguirá comerciando sus recursos naturales. Además, resaltó que el pueblo venezolano es el único dueño legítimo de sus riquezas y rechazó cualquier intento de cambio de régimen. Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la "agresión" estadounidense. La Cancillería venezolana criticó las declaraciones de Trump y la incautación del buque Skipper, defendiendo la soberanía nacional.

"Guerrerista y colonialista". Así tachó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump tras ordenar este el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

"Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. (...) Venezuela seguirá comerciando todos sus productos, (...) seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales", afirmó Maduro este miércoles en un encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, el mandatario aseveró que el "único dueño legítimo por los siglos de los siglos" de las riquezas y tierras del país suramericano es su pueblo. Asimismo, consideró como "una pretensión guerrerista y colonialista" la reciente declaración de Trump, quien dijo esperar que desde Caracas "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su nación.

"Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar", aseguró.

Maduro afirmó también que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EEUU, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela. "¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró. En ese sentido, el líder chavista señaló que su país tiene el nivel de "unión nacional más poderoso" y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía.

Además, llamó a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

La semana pasada, el Comando Sur de EEUU, que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial. Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

Tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (...) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional", dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

La Cancillería venezolana calificó esta declaración de "delirio" y señaló que "en la historia de Venezuela, nunca a un Jefe de Estado y/o de Gobierno de una potencia extranjera se le había ocurrido la trastornada idea de que el territorio nacional venezolano, incluidos sus yacimientos petroleros y otros activos, le pertenecen".

"El Presidente de los Estados Unidos de América está violando impunemente y ante el mundo entero nuestra soberanía nacional, la integridad territorial e independencia política", añadió el texto.

Venezuela también se quejó de la incautación del buque Skipper, la semana pasada, y de la declaración del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera y calificó la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el "mayor robo" de la historia estadounidense. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también criticó más temprano las declaraciones de Trump al tacharlas de "guerreristas".

