Fiscalía imputará por feminicidio al presunto asesino de Claudia en México, donde otra estudiante ha sido hallada muerta esta semana

Una mujer participa en Ciudad de México en la Marcha de las Catrinas, que pide justicia por las víctimas de feminicidio.

La Fiscalía de Morelos (México) pedirá una pena máxima de 70 años para 'El Trompas', el presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada la semana pasada durante un intercambio.

El feminicidio es el caso de violencia de género más extremo: en México, se estima que el 35% de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Y es precisamente el delito de feminicidio el que la Fiscalía del estado mexicano de Morelos imputará a Francisco Javier M., alias 'El Trompas', el presunto asesino de la estudiante española apuñalada en Cuautla el pasado fin de semana. Claudia Tacoronte tenía 21 años y llevaba menos de un mes en México, de intercambio en la Universidad Autónoma de Morelos.

La Fiscalía buscará una pena máxima de 70 años de prisión para Paco 'el Trompas', un conocido ladrón al que buscaban por este caso: fueron los testigos y vecinos de la zona los que identificaron al presunto asesino de la española en redes sociales, gracias a un vídeo en el que se le veía ese mismo día con la misma ropa que llevaba el asesino de Claudia.

"Las lesiones que le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo", aseguró el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, en rueda de prensa el jueves desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado. Blumenkron indicó que el detenido robó el teléfono a Claudia, pero que son las características de las lesiones y la forma en que fue atacada las que permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio. "El Código Penal de nuestro estado establece como una de las causales para que se establezca o se clasifique como feminicidio que existan ese tipo de lesiones", señaló.

También descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque. La detención, anunciada cinco días después del crimen, se da menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso, señalado como probable responsable del delito de feminicidio.

Claudia era la última víctima de la Universidad de Morelos, pero no la única: en los últimos meses, donde otras dos alumnas fueron asesinadas. Pero no es el único caso, no sólo en Morelos, sino en todo México. Precisamente este mismo jueves, otra estudiante, Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, fue hallada sin vida con signos de violencia en Zapopan (Jalisco).

Después de al menos dos días de búsqueda, el cuerpo de la estudiante de Medicina fue encontrado en una vereda en Zapopan, a menos de un kilómetro del campus de ciencias agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, detalló la fiscalía. La joven había llgado de Irapuato (Guanajuato) a Guadalajara para estudiar Medicina en una universidad privada.