La estudiante española Claudia Tacoronte fue asesinada "en un forcejeo por un robo": "Es un delincuente común muy trastornado"

Asesinan a una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en México

El contexto La familia de la joven estudiante española llegará a México este viernes para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la víctima. Este jueves se ha conocido la detención del asesino.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que el sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española, no tiene vínculos con el crimen organizado, sino que la agredió durante un forcejeo por robo. El caso ha resaltado la inseguridad en México y generado indignación nacional e internacional. El sospechoso, conocido como "El Trompas", fue detenido en Cuautla, donde ocurrió el crimen. Tacoronte, de 21 años, fue asesinada el 12 de septiembre con un arma blanca. Este asesinato es el cuarto de un estudiante de la UAEM en siete meses, lo que ha provocado protestas y paros estudiantiles.

El presunto sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, que ha sido detenido este jueves, no tiene vínculos "con el crimen organizado". Así lo ha asegurado la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien ha señalado que el conocido como 'El Trompas' la agredió "en un forcejeo por un robo".

"Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede", señaló González desde el Palacio de Gobierno de Morelos, en su capital Cuernavaca, en su primera entrevista desde lo sucedido el 12 de septiembre.

Ha sido el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, quien ha informado de la detención del sospechoso, conocido como 'El Trompas'. La detención sucedió en Cuautla, el lugar donde ocurrió el crimen, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, según informaron a EFE fuentes conocedoras del caso.

La gobernadora de Morelos describió el asesinato de Tacoronte, de 21 años, como algo "muy doloroso" para el estado, ya que afirmó ser "un gobierno muy humanista, muy cercano a las mujeres".

Sobre el operativo de búsqueda del sospechoso, González había indicado que estaban "colaborando" actualmente todas las autoridades estatales y federales para su captura. Antes de conocerse la detención, la gobernadora aseguró a EFE que hubiera deseado que ese arresto se hubiera dado "del primer momento".

El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado, 12 de septiembre, en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional. La joven había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y a 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

La familia de Claudia llega este viernes a México

La familia de la joven estudiante española asesinada, Claudia Tacoronte, de 21 años, llegará a Morelos (centro de México) este viernes para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de la víctima, informó este jueves el fiscal del estado, Fernando Blumenkron.

"Tenemos conocimiento que el día de mañana (viernes) vienen familiares de Claudia (...) para que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia", informó Blumenkron en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.

Por su parte, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, informó que están en comunicación "directa" con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, para ayudar en los trámites burocráticos.

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