Un vídeo muestra al presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo del lugar del crimen: las autoridades continúan buscándolo

¿Por qué es importante? Las cámaras de seguridad de edificios cercanos le grabaron entrando a un centro cultural y saliendo minutos después. La imagen coincide con la descripción de algunos testigos.

Las autoridades continúan la búsqueda del asesino de Claudia Tacoronte, una joven canaria de 21 años que estudiaba en la Universidad de Granada y estaba de intercambio en Morelos, México. Las cámaras de seguridad captaron al presunto asesino, que coincide con la descripción de testigos, huyendo de la escena del crimen. Vestía ropa clara y llevaba una mochila negra. Claudia fue encontrada gravemente herida y falleció antes de que llegara la ambulancia. Las autoridades investigan posibles motivos, incluyendo el robo o una relación previa con el atacante. Sus compañeros exigen justicia y denuncian la violencia contra las mujeres en Morelos.

Las autoridades continúan busando al asesino de Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada que estaba realizando un intercambio académico en en el estado mexicano de Morelos.

Las cámaras de seguridad de edificios cercanos grabaron al presunto asesino entrando a un centro cultural y saliendo minutos después. La imagen coincide con la descripción que han dado algunos de los testigos que pudieron verle huyendo de la escena del crimen.

Con ropa clara y una mochila negra a la espalda, se ve al presunto atacante de Claudia merodeando en las cercanías de la Casa de la Cultura de Cuautla, poco después de cometer el crimen. Las cámaras le captan a las 20:50 horas del sábado huyendo a toda prisa.

Los testigos le describen tal cual le vemos. "El fulano corrió para allá con una sudadera blanca y mochila oscura", señala Madony, uno de los testigos que dio su testimonio en Más Vale Tarde. "Unos se quedaron con la chica y yo junto con otro tratamos de correr hacia el lugar con el sujeto, pero nos llevaba ventaja", destacó en el programa.

En el suelo estaba Claudia, herida grave por las puñalas. A las 21:10, antes de que llegara la ambulancia, la joven española ya había fallecido.

La gobernadora de Morelos asegura que van a llegar hasta el final. Entre las hipótesis, está el robo e incluso que el atacante podría ser un conocido de la joven.

Todas las autoridades están inmersas en la investigación. En su campus de Cuernavaca, sus compañeros se despiden de ella clamando justicia. "No podemos acostumbrarnos a que estas historias se repitan", destacan, porque la violencia contra las mujeres es una realidad que afrontan demasiado a menudo en el estado de Morelos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.